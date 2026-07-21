Menü
Suche
Abo
Anmelden
Gefolgt
Gemerkt
Rheinland-Pfalz
Lokales
Sport
Podcast
Video
Werben
Jobs & Karriere
E-Paper
Startseite
Sport
Fußball
Südwestdeutscher Fußballverband
Kader A-Klasse Birkenfeld: Nur beim FC Bärenbach gibt es keine Zu- oder Abgänge
10:58 Uhr
Kader A-Klasse Birkenfeld
Nur beim FC Bärenbach gibt es keine Zu- oder Abgänge
10:48 Uhr
19. Vielseitigkeitsturnier
Erfolgreicher Abschluss an den Zellersbucher Maaren
09:44 Uhr
Sechste zum WM-Auftakt
Kajakrolle bereitet Ricarda Funk Probleme
09:29 Uhr
Eva Werner in der C-Klasse
Wie Schiedsrichter mit einer Frau unter Männern umgehen
08:34 Uhr
4 von 17 RZ-Klubs checken Form
Für die SG 99 Andernach steht schon der siebte Test an
07:08 Uhr
GT4-Europameisterschaft
Holzappeler Cedric Fuchs kämpft in Misano wie ein Löwe
06:49 Uhr
CSBB-Cup, 2. Tag
Horresser Endspurt kommt gegen die SG Augst zu spät
15:26 Uhr
Jubiläum für Rolf Weißenfels
50. Klassensieg für Peterslahrer RCN-Routinier
15:08 Uhr
Zwei Derbys im Verbandspokal
Stipshausener Hartplatz keine Klippe für TuS Mörschied
13:42 Uhr
Aus nach mehr als 40 Jahren
Squashfreunde Idar-Oberstein melden kein Team mehr
10:58 Uhr
Kader A-Klasse Birkenfeld
Nur beim FC Bärenbach gibt es keine Zu- oder Abgänge
10:48 Uhr
19. Vielseitigkeitsturnier
Erfolgreicher Abschluss an den Zellersbucher Maaren
09:44 Uhr
Sechste zum WM-Auftakt
Kajakrolle bereitet Ricarda Funk Probleme
Top-News aus dem Sport
${intro}
${title}
${lead}
${intro}
${title}
${lead}