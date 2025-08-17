Geprägt von einigen Überraschungen war der dritte Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Der FC Brücken ging bei der Spvgg Wildenburg mit 0:5 unter und verlor somit auch seine dritte Partie. Der SV Weiersbach war zum zweiten Mal an einer Zehn-Tore-Partie beteiligt. Dieses Mal ging beim 6:4-Sieg in Fischbach die Mehrzahl der Treffer auf das eigene Konto – am Spieltag zuvor hatte es ein 1:9 gegen den TuS Hoppstädten gegeben. Im Spitzenspiel der Aufstiegsaspiranten gelang dem Bollenbacher SV gegen den VfR Baumholder II erneut der späte Ausgleich. Am ersten Spieltag gegen den SV Mittelreidenbach glückte er in der Nachspielzeit, dieses Mal in der 88. Minute. Mit weißer Weste stehen die Wildenburger und der TuS Mörschied II an der Tabellenspitze.

SG Unnertal – SV Mittelreidenbach 5:0 (1:0). Der Aufsteiger gewann auch sein zweites Heimspiel zu null und schraubte seine Torausbeute damit auf zehn Treffer. „Wir müssen bereits zur Halbzeit höher führen“, wies SG-Abteilungsleiter Luca Schäfer auf mangelnde Effizienz im ersten Abschnitt hin, in dem nur Danial Noori traf (11.). Nach Wiederanpfiff klappte es besser mit dem Toreschießen. Princewill Amaechi (57., 73.), Trainer Enrico Willrich (71.), den Schäfer als „Mann des Spiels“ sah, und Marco Scheidt (85.) legten nach. Welchen Verlauf die Partie genommen hätte, wenn die Mittelreidenbacher per Strafstoß zum 1:1 getroffen hätten, ist ungewiss. Schäfer jedenfalls war „froh“, dass Torwart Jens Witkowski den von ihm selbst verschuldeten Elfer parierte (55.).

SV Niederwörresbach – ASV Langweiler/Merzweiler 2:1 (1:0). SVN-Trainer Matthias Haag lobte die „gute Einstellung“ und „gute Moral“ seiner „geilen Truppe“. Die Partie selbst sei spielerisch nicht so schön gewesen, doch am Ende stand ein „verdienter Sieg aufgrund der Mehrzahl an Chancen“. Der ASV hatte zwei dicke Gelegenheiten. Eine münzte Nelson Moreira zum Anschluss um (73.), die andere war ein Foulelfmeter. Nachdem Florian Leonhard die Gastgeber in Front gebracht hatte (8.), hatte Joshua Berger die Chance, vom Punkt aus auszugleichen. Doch SVN-Keeper Fabian Stoffel hielt den Foulelfmeter und verhinderte den Ausgleich (35.). „Das war zu diesem Zeitpunkt schon wichtig“, beurteilte Haag die Rettungstat. Die Gastgeber vergaben einige gute Konterchancen. Einzig Julian Gräff, der kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 stellte (50.), beendete einen Gegenangriff mit Zählbarem. Schiri Klaus Blaum (Winterbach) wurde für seine souveräne Leitung gelobt.

SV Buhlenberg – FC Bärenbach 0:4 (0:0). Im komplett ausgeglichenen ersten Durchgang verhinderten schlechte Abschlüsse und vor allem die beiden Keeper Zählbares. Der Buhlenberger Dennis Kielburger und der Bärenbacher Niklas Stenzhorn zeigten sich stark. SVB-Trainer Giuseppe Coco sah die Bärenbacher Führung in der 50. Minute durch einen „Sonntagsschuss“ von Leon Kaiser, der den Ball aus über 30 Metern über den Innenpfosten versenkte, als „Wirkungstreffer“ an. „Danach waren wir fünf bis zehn Minuten von der Rolle, und es hätte schlimmer als nur 0:2 stehen können“, sagte Coco. Fabian Braumbach legte schnell nach (53.). Dann folgten einige Versäumnisse, bevor Braumbach erneut netzte (66.). Obwohl sich die Buhlenberger wieder fingen, gab es kaum Chancen. „Uns fehlte die Durchschlagskraft, und der FC Bärenbach kam zu einfach zu Toren“, fasste der SVB-Coach zusammen. Das vierte Gegentor (90.) resultierte aus einem Eigentor des zweiten Trainers Kevin Conde, das Coco mit „Das passte noch!“, kommentierte.

Spvgg Fischbach – SV Weiersbach 4:6 (1:3). Alex Merker brachte die Gäste nach zwei Minuten in Führung. Niklas Kunz (10.) und Max Merker (19.) legten nach Ecken nach. Besonders diese beiden Tore wurmten den Fischbacher Trainer Martin Fey. „Die hatten kaum Spieler im Strafraum, und beide Male bekommen sie den Ball“, wies er auf die deutliche Überzahl bei den Standards hin, die „ganz schlecht verteidigt“ wurden. Maurice Petry verkürzte vor der Pause (40.). Nach Wiederanpfiff gelang Tim Purper per Foulelfmeter der schnelle Anschlusstreffer zum 2:3 (50.). Tim Ackermann sorgte per Abstauber wieder für einen Zwei-Tore-Abstand der Gäste. Danach ging Fischbach ins Risiko und fing das 2:5 durch Nico Ackermann (78.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen SV-Akteur Alex Merker (80.) kamen die Fischbacher durch Kevin Hartmann auf 3:5 heran (88.). Doch Niklas Kunz machte den Deckel drauf (90.+2). Das 4:6 von Tim Purper war nur noch Ergebniskosmetik (90.+5). „Vielleicht haben wir sie unterschätzt“, spekulierte Fey, der den „kompakt stehenden“ Gast als „bissig“ und „laufstark“ bezeichnete. Der Weiersbacher Ramon Schäfer (32.) und der Fischbacher Carsten Heppner (33.) erhielten Zeitstrafen.

Bollenbacher SV – VfR Baumholder II 3:3 (0:2). BSV-Trainer Carsten Fuchs lobte den Gast: „Die Baumholderer waren sehr stark, besonders im ersten Abschnitt haben sie das sehr gut gemacht.“ Dominik Pfingst mit einem direkten Freistoß (8.) und Maximilian Ulbig (30.) sorgten für die Pausenführung der Gäste. „Verdient“, befand Fuchs, obwohl der BSV durch Florian Decker (20.) und Jonas Peters (40.) zwei gute Chancen zum Ausgleich hatte. „Wir waren zu defensiv, das wollte ich ändern“, erläuterte Fuchs seine Maßnahmen zum zweiten Abschnitt. Die Umstellung von Dreier- auf Viererkette und höherstehende Außenverteidiger brachten „von Beginn an Druck“. Bereits nach zwei Minuten traf Philipp Martin zum Anschluss (47.), eine Viertelstunde später glich Michel Grill aus (62.). Doch Baumholder schlug zurück, und Ismael Magassa brachte den Gast erneut in Front (81.). „Wir haben gute Moral bewiesen“, kommentierte Fuchs mit dem Hinweis, auch den erneuten Rückstand ausgeglichen zu haben. Das erledigte Martin in der 88. Minute. „Der Punkt war mehr als verdient“, bilanzierte Fuchs.

Spvgg Wildenburg – FC Brücken 5:0 (3:0). Die Wildenburger machten den Katastrophenstart des Aufstiegsaspiranten mit drei Niederlagen am Stück komplett. „Das war die beste Leistung, seit ich Trainer der Spvgg bin“, lobte der Wildenburger Übungsleiter Sascha Nicolay, der die Spvgg seit 2018 coacht. „Wir haben Brücken dominiert, es gab keine richtige Torchance“, sagte er. Für sein Team trafen Lars Lindecke (6., 52.), Björn Schwarz (29., 45.) und Robin Weber (88.). „Prima rausgespielt“, kommentierte Nicolay die Tore und bilanzierte: „Das passt auch in der Höhe.“ Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung hob der Trainer Innenverteidiger Robin Breil hervor. Der Brückener Joel Borghoff erhielt eine Zeitstrafe (8.).

TuS Hoppstädten – SV Heimbach 4:2 (2:0). Die Gastgeber begannen nervös, fanden aber nach 15 Minuten zu mehr Ruhe. „Da haben wir das Spiel übernommen und unsere Tore schön herausgespielt“, erklärte der Hoppstädtener Abteilungsleiter Peter Schmidt die 2:0-Halbzeitführung. Nils Recktenwald (27.) und Joshua Kleis (39.) hatten getroffen. Die beste Chance der Gäste vereitelte Ersatztorwart Joris Becker, der einen Ball von Dorland Tucker im Rückwärtslaufen noch von der Linie kratzte. Lob gab es auch für Beckers Gegenüber, den Heimbacher Keeper Kareeem-Jerome Gray. „Souverän“, bewertete Schmidt. Im zweiten Abschnitt wurde zuerst der Heimbacher Marvin Heinen vom Platz gestellt (59./Tätlichkeit). Das nächste Tor gelang dennoch den Gästen. Tucker profitierte von einem „vertändelten Ball“ und setzte im Mittelfeld ein Solo an, das mit dem Anschlusstreffer endete (67.). „Das war der erste Schuss auf unser Tor in der zweiten Hälfte“, ärgerte sich Schmidt. Ein Strafstoß von Kleis, der selbst gefoult worden war, stellte dann den alten Abstand wieder her (81.). Doch eine Minute später konnte der SVH erneut von einem Ballvertändeln profitieren. Max Roos brachte die Gäste wieder auf ein Tor heran (82.). Den Schlusspunkt setzte Jonas Juchem, der unmittelbar vor dem Abpfiff zum Endstand traf (90.+4). Der SV Heimbach war zu diesem Zeitpunkt nur noch zu neunt, da Mike Hebel eine Zeitstrafe aus der 85. Minute absaß. „Die haben aus zwei Chancen zwei Tore gemacht“, wies Schmidt auf die Effizienz der Gäste im zweiten Abschnitt hin.