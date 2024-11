Sobernheimer in Lauerstellung Neumann möchte ein ungemütlicher Gegner sein 07.11.2024, 15:44 Uhr

i Axel Neumann (rechts) bereitet das Kicken in der A-Klasse großen Spaß. Michael Ottenbreit

Die Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach startet mit einem abwechslungsreichen Spieltag in die Rückrunde. Wir sprachen mit Axel Neumann, dem Trainer des FC Bad Sobernheim.

Sie waren so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Zehn Spiele in Folge hatte der FC Bad Sobernheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach nicht verloren, ehe es ihn beim 3:4 gegen den VfL Rüdesheim erwischte – einer Niederlage auf hohem Niveau. „Das war das beste Spiel in der A-Klasse, an dem ich bisher mitgewirkt oder es von außen beobachtet habe“, lobt Axel Neumann, der Spielertrainer der Bad Sobernheimer, die Partie.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen