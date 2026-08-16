Spieltag mit vielen Toren Neumann belohnt den FCS erst auf den letzten Drücker Jens Fink 16.08.2026, 21:40 Uhr

i Der Waldböckelheimer Torschütze Niklas Weber (blaues Trikot) versucht beim Auswärtserfolg in Oberhausen, den Ball zu kontrollieren. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

1:9, 1:7, 1:10 – Aufsteiger FSV Bretzenheim ist in der A-Klasse noch nicht konkurrenzfähig. Mitaufsteiger SG Disibodenberg zeigte sich dagegen einmal mehr torfreudig.

Der starke Start der SG Alsenztal in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wurde etwas überraschend gestoppt. Gegen den zuvor wenig überzeugenden TSV Hargesheim kamen die Alsenztaler nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Karadeniz Bad Kreuznach behält dagegen seine weiße Weste, gewann auch bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II.







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