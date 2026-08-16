Spieltag mit vielen Toren
Neumann belohnt den FCS erst auf den letzten Drücker
Der Waldböckelheimer Torschütze Niklas Weber (blaues Trikot) versucht beim Auswärtserfolg in Oberhausen, den Ball zu kontrollier
Der Waldböckelheimer Torschütze Niklas Weber (blaues Trikot) versucht beim Auswärtserfolg in Oberhausen, den Ball zu kontrollieren.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

1:9, 1:7, 1:10 – Aufsteiger FSV Bretzenheim ist in der A-Klasse noch nicht konkurrenzfähig. Mitaufsteiger SG Disibodenberg zeigte sich dagegen einmal mehr torfreudig.

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Der starke Start der SG Alsenztal in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wurde etwas überraschend gestoppt. Gegen den zuvor wenig überzeugenden TSV Hargesheim kamen die Alsenztaler nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Karadeniz Bad Kreuznach behält dagegen seine weiße Weste, gewann auch bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II.
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A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

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