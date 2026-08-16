1:9, 1:7, 1:10 – Aufsteiger FSV Bretzenheim ist in der A-Klasse noch nicht konkurrenzfähig. Mitaufsteiger SG Disibodenberg zeigte sich dagegen einmal mehr torfreudig.
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Der starke Start der SG Alsenztal in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wurde etwas überraschend gestoppt. Gegen den zuvor wenig überzeugenden TSV Hargesheim kamen die Alsenztaler nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Karadeniz Bad Kreuznach behält dagegen seine weiße Weste, gewann auch bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II.