Bernd Ludwig legt los Neuer Trainer des SV Medard ist ein Verfechter des 1:0 Sascha Nicolay 23.10.2026, 11:46 Uhr

i Der TuS Hoppstädten (in gelb) ist erster Gegner des SV Medard und dessen neuem Trainer Bernd Ludwig. Stefan Ding

Der TuS Hoppstädten ist der erste Gegner des neuen Trainers des SV Medard. Bernd Ludwig ist angetan von seinem neuen Verein und seiner jungen Mannschaft. Der 68-Jährige ist ein Verfechter von defensiver Stabilität.

Am 13. Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld findet das Top-Spiel in der Verbandsgemeinde Lauterecken statt. Am Sonntag, um 15 Uhr, empfängt der SV Medard den TuS Hoppstädten. Bei den Gastgebern wird dann der neue Coach Bernd Ludwig zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen, nachdem sich der Verein von Alexander Raab getrennt hat.







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