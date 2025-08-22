Bei einem Spielabbruch spielt die Minute keine Rolle, in der Schluss ist. Deshalb müssen zwei Teams, die sich bereits 89 Minuten gegenüberstanden, erneut ran.

Ein schnelles Urteil fällte die Gebietsspruchkammer Nahe im Falle des abgebrochenen Spiels in Ebernburg. Die Begegnung der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach zwischen den Bavaren und der SG Gräfenbachtal wird neu angesetzt. Staffelleiter Martin Steeg aus Mandel hat die Partie bereits für Mittwoch, 27. August, 18.30 Uhr, terminiert.

Es waren bereits 89 Minuten gespielt, als sich in Ebernburg ein Gräfenbachtaler schwer verletzte und lange behandelt werden musste. Die anbrechende Dunkelheit ließ keine Fortsetzung des Spiels zu, da der Rasenplatz in Ebernburg nicht über Flutlicht verfügt. Da die Partie nicht ordnungsgemäß beendet worden war, sondern vom Schiedsrichter bewusst abgebrochen wurde, entschied die Gebietsspruchkammer auf eine Neuansetzung, zumal der Spielabbruch von keinem Verein schuldhaft verursacht wurde. Die Partie, in der es 1:1 stand, beginnt bei 0:0 und mit Minute eins.