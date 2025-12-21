Trainerwechsel steht an Nach Hause kommen: Yasar übernimmt FC Bad Sobernheim Olaf Paare 21.12.2025, 10:42 Uhr

i Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim FC Bad Sobernheim: Abteilungsleiter Jens Gräff, Teammanager Thomas Sponheimer, Vorsitzender Martin Rupp, Cheftrainer Murat Yasar und Co-Trainer Timo Erbach. FC Bad Sobernheim//Dorothee Rupp

Vom FC Schmittweiler-Callbach zum FC Bad Sobernheim: Trainer Murat Yasar hat eine neue Aufgabe gefunden. Wobei er sich bei seinem Herzensverein auch in der Entwicklung des Vereins engagieren möchte.

Wenn ein Trainer zu einem Verein wechselt, bei dem er Gründungsmitglied ist, dann ist das kein normales Engagement. „Stimmt, es fühlt sich nicht an, einen Job zu übernehmen, eher wie nach Hause zu kommen“, sagt Murat Yasar, der ab Sommer Trainer des FC Bad Sobernheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wird.







