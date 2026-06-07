FSV Bretzenheim steigt auf Nach 20 Toren schlägt die Stunde des Elfmeter-Killers Olaf Paare 07.06.2026, 22:55 Uhr

i Die Bretzenheimer stürzen auf ihren Matchwinner Niko Benes (rechts) zu, der im Elfmeterschießen drei Roxheimer Versuche parierte. Klaus Castor

1200 Zuschauer in Guldental bildeten einen perfekten Rahmen für das Aufstiegsfinale zwischen dem TuS Roxheim und dem FSV Bretzenheim, der am Ende im Elfmeterschießen die Oberhand behielt und sich bei seinem Torwart bedanken durfte.

Irgendwie passte es zu diesem epischen Aufstiegsduell, dass am bitteren Ende ein Elfmeterschießen für die Entscheidung herhalten musste, wer die Fußball-A-Klasse ab Sommer bereichern darf. 10:10 Tore verbuchten der FSV Bretzenheim und der TuS Roxheim nach 300 Minuten Spektakel, die keinen Sieger brachten.







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