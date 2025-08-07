SV Weiersbach gegen TuS Hoppstädten. Das Derby der ersten Mannschaften beider Vereine gab es zuletzt vor mehr als 19 Jahren. Am Freitag ist endlich wieder Ausnahmezustand im Doppelort.

Der zweite Spieltag in der Fußball-A-Klasse im Kreis Birkenfeld beginnt mit einem Kracher. Bereits am Freitag steht die Mutter der Lokalduelle des Kreises auf dem Spielplan. Beim SV Weiersbach steigt das Doppelort-Derby. Um 19 Uhr ist Anpfiff gegen den TuS Hoppstädten.

Ein Duell der ersten Mannschaften beider Vereine hat es schon ewig lange nicht mehr gegeben. Zum bisher letzten Mal gab es dieses Treffen am 1. April 2006 in der Landesliga. In Hoppstädten behielt der SVW 1:0 die Oberhand – und auch im Oktober zuvor am heimischen Langenfeld triumphierten die Weiersbacher 3:1.

Sollte den Weiersbachern auch am Freitag gelingen, was zuletzt vor bald 20 Jahren klappte, wäre es eine Überraschung. Trotz der 0:3-Niederlage am ersten Spieltag gegen die SG Rhaunen/Bundenbach – wie Weiersbach ein Aufsteiger – geht der TuS Hoppstädten nämlich als klarer Favorit in das A-Klasse-Derby. Für die Weiersbacher ist es das erste Saisonspiel.