Sonntag bei Spvgg Wildenburg
Mudrich gefällt das gute Vereinsleben beim FC Bärenbach
Johannes Mudrich (links) ist nicht nur Spielertrainer, sondern auch Taktgeber beim FC Bärenbach. Aktuell laboriert er an einer K
Johannes Mudrich (links) ist nicht nur Spielertrainer, sondern auch Taktgeber beim FC Bärenbach. Aktuell laboriert er an einer Knieverletzung.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Spannung in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld: Der FC Bärenbach kämpft um den Anschluss nach oben. Herausfordernde Partie gegen Spvgg Wildenburg steht bevor – gelingt der Überraschungssieg?

Lesezeit 3 Minuten
Nur vier Punkte trennen den Vierzehnten der Fußball-A-Klasse Birkenfeld nach sieben Spieltagen vom zum Aufstieg berechtigenden fünften Tabellenplatz. Es bahnt sich also eine sehr spannende Saison an. Mittendrin im Getümmel findet sich der FC Bärenbach, der am Wochenende vor einer sehr schweren Auswärtsaufgabe steht.
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