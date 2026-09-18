Spannung in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld: Der FC Bärenbach kämpft um den Anschluss nach oben. Herausfordernde Partie gegen Spvgg Wildenburg steht bevor – gelingt der Überraschungssieg?
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Nur vier Punkte trennen den Vierzehnten der Fußball-A-Klasse Birkenfeld nach sieben Spieltagen vom zum Aufstieg berechtigenden fünften Tabellenplatz. Es bahnt sich also eine sehr spannende Saison an. Mittendrin im Getümmel findet sich der FC Bärenbach, der am Wochenende vor einer sehr schweren Auswärtsaufgabe steht.