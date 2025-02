Nachholspiel in der A-Klasse Mörschied II im Abstiegskampf in Oberbrombach 21.02.2025, 13:50 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Mit einem spannenden Nachholspiel eröffnet die A-Klasse das Punktspieljahr 2025 im Fußballkreis Birkenfeld. Am Sonntag kämpfen zwei Aufsteiger um Zähler im Kampf um den Klassenverbleib.

Am Sonntag stehen sich in der Fußball-A-Klasse um 14.30 Uhr der TuS Oberbrombach und der TuS Mörschied II in einem Nachholspiel gegenüber. Die Partie hat es in sich. Sie bedeutet Abstiegskampf pur.Beide Mannschaften stehen als Aufsteiger aktuell auf potenziellen Abstiegsplätzen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen