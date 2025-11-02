Schützenfeste und Derbysiege Mittelreidenbach hängt die Rote Laterne nach Heimbach Stefan Götz 02.11.2025, 20:59 Uhr

i Das entscheidende Tor im Derby. Dominik Uhl (Nummer 9) hat zum 1:0-Sieg für den SV Niederwörresbach beim TuS Mörschied II eingeköpft. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Marcel Lichtenberger vom VfR Baumholder II erzielte vier Treffer, Enrico Willrich von der SG Unnertal sowie Kevin Juchem und Witali Schadt von der SG Rhaunen drei. Die Vier waren die besten Torjäger bei den Schützenfesten in der A-Klasse Birkenfeld.

Torhungrige Zuschauer kamen in der Fußball-A-Klasse in Buhlenberg (sieben Tore), Berschweiler (elf Treffer) und besonders Baumholder (13 Einschläge) so richtig auf ihre Kosten. Im Kellerduell setzte sich das vormalige Schlusslicht SV Mittelreidenbach gegen den SV Heimbach durch, was beide die Plätze tauschen ließ.







