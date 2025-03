Auf den ersten Blick verwunderte das Remis von Karadeniz Bad Kreuznach in Rüdesheim. Doch die Bad Kreuznacher gehen nach der Winterpause mit einem veränderten Team ins Rennen.

Nach einer schweren Hinrunde soll es in der zweiten Saisonphase bei Karadeniz Bad Kreuznach besser laufen. Das hofft auf jeden Fall Trainer Metin Özen, dessen Team derzeit mit 20 Punkten den zwölften Platz in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach belegt.

Ein Grund für Özens Optimismus: In der Winterpause wurde die Mannschaft mit mehreren Zugängen erheblich verstärkt. Der rechte Verteidiger Abdul Hamid Bayir (22) kam von der TSG Planig, und Mihai Tanase (24), zuvor beim Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach Leistungsträger, wird Karadeniz im Sturm verstärken. Zudem verpflichtete der Verein Abwehrspieler M arius Valcauan vom FC Martinstein und d ie Mittelfeldspieler Steffen Sames (32) und Bahri Bayir (32), die von RWO Alzey kamen. Bayir glänzte vor einigen Jahren sogar bei Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga. Diese Verstärkungen haben sich bereits ausgewirkt. „Da ist jetzt ein ganz anderes Tempo beim Training, von dem auch die jungen Spieler profitieren“, betont der Trainer. Im ersten Spiel nach der Winterpause beim Tabellendritten VfL Rüdesheim war der neue Elan ebenfalls zu spüren. „Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Schon in der ersten Hälfte hätten wir den Sack zumachen und dann mit der 1:0-Führung im Rücken das Ding nach Hause bringen müssen. Doch dann haben wir einmal nicht aufgepasst“, ärgert sich Özen über den Gegentreffer kurz vor Schluss.

Doch jetzt blicken Trainer und Mannschaft selbstbewusst nach vorne. Ein möglicher Abstieg ist bei Karadeniz in dieser Konstellation überhaupt kein Thema mehr. Vielmehr gehe der Blick nach oben. „Ich wünsche mir einen Platz zwischen sechs und acht. Mit unserem Kader ist dieses Ziel definitiv zu erreichen“, ist sich Özen sicher und fügt an: „Das wäre schon gut. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wo wir noch im letzten Sommer gestanden haben. Die Stimmung im Verein ist jedenfalls top. Das wollen wir von Spiel zu Spiel mitnehmen und für den Rest der Saison beibehalten.“

Karadeniz Bad Kreuznach – TuS Hackenheim II (Hinrunde 3:2). Mit viel Schwung geht Karadeniz in die Begegnung. „Wir sind richtig heiß darauf. Schon das Hinspiel haben wir für uns entschieden. Das war eines unserer besten Spiele, gerade auch kämpferisch“, erinnert sich Özen. Nun soll die Partie gegen die Hackenheimer erneut siegreich gestaltet werden. Özen sieht sein Team auch aufgrund des Heimvorteils auf dem Kunstrasenplatz im Salinental im Vorteil. (So tippt Metin Özen: 4:0)

VfL Rüdesheim – TuS Roxheim (3:1).Der Karadeniz-Coach würde im Derby einen Sieg des Rosengarten-Teams begrüßen. „Der TuS Roxheim als direkter Konkurrent von uns kann schön weiter unten bleiben“, sagt Özen. (2:0)

SG Alsenztal – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II (5:0). Bei seinem Auswärtsspiel ist der Tabellenletzte krasser Außenseiter. (3:0)

SV Medard – TuS Winzenheim (0:4). Trotz des Heimvorteils der kampfstarken Medarder ist der Tabellenführer aus Winzenheim der klare Favorit. In der Vorwoche war der SV bereits beim Winzenheimer Titelkontrahenten SG Soonwald chancenlos. (0:5)

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – SG Soonwald (1:1). Von den spielerischen Qualitäten des Teams vom Glan zeigt sich der Karadeniz-Coach sehr angetan. Er erwartet ein schweres Auswärtsspiel für den Tabellenzweiten. „Die SG Soonwald wird nicht gewinnen und Punkte liegen lassen“, vermutet Özen. (2:2)

TSV Hargesheim – SG Gräfenbachtal (3:0). Im Spiel zwischen dem Siebten und dem Neunten der Tabelle ist eine Begegnung auf Augenhöhe zu erwarten. Für Brisanz sorgt der Lokalcharakter des Duells. (1:1)

TSV Langenlonsheim/Laubenheim – TuS Pfaffen-Schwabenheim II (1:2). „Wenn sich die beiden Mannschaften brüderlich die Punkte teilen, wäre das für uns am besten“, wünscht sich Özen in dieser Partie ein Unentschieden. (1:1)

FC Bad Sobernheim – SG Eintracht Bad Kreuznach II (1:1). „Mitentscheidend wird sein, ob sich die Eintracht mit Spielern aus der Ersten verstärken kann“, sagt Özen. Er sieht jedoch die Bad Sobernheimer daheim leicht favorisiert. (2:0)