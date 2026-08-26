Fehlstart des FSV Bretzenheim Mit mehr Kaltschnäuzigkeit sollen die Erfolge kommen Jens Fink 26.08.2026, 20:52 Uhr

i Die SG Disibodenberg (blaue Trikots, im Duell mit dem TSV Hargesheim) weiß bisher in der A-Klasse zu überzeugen. Nun steht das Heimspiel gegen den SV Oberhausen an. Michael Ottenbreit

Vor ein paar Wochen lagen sich die Fußballer des FSV Bretzenheim noch in den Armen und bejubelten den Aufstieg. Mittlerweile ist die Ernüchterung groß, in neuer Umgebung hat das Team einen Fehlstart hingelegt.

Noch ohne Punktgewinn und einem Torverhältnis von 4:35 liegt Aufsteiger FSV Bretzenheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach auf dem letzten Tabellenplatz. „Wir wollen nicht absteigen und uns in der A-Klasse etablieren“, gibt Spielertrainer Sinan Kaya nach dem ernüchternden Saisonstart die Richtung vor.







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