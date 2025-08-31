Nach ihrem 2:0-Heimsieg gegen den SV Medard steht die SG Soonwald mit 15 Punkten weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Je zwei Punkte dahinter liegen die SG Alsenztal, die 5:3 gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II gewann, und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, die bei der SG Nordpfalz mit 5:0 siegreich war. Ein Schützenfest gab es beim 6:5 der SG Hüffelsheim II gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II.

SG Alsenztal – SG Eintracht Bad Kreuznach II 5:3 (3:1). Ein gutes A-Klassen-Spiel sahen die Zuschauer in Alsenz. Beide Mannschaften lieferten sich einen mitreißenden Schlagabtausch, den die SGA am Ende für sich entschied. Zur Pause lag das Team durch Tore von Serdar Yildiz (22.), Etienne Klein (34.) sowie Dennis Weber (45.) bei einem Gegentreffer von Eintracht-Spieler Kamil Frackowiak (29.) vorn. Leonardo Rastiello gelang in der 72. Minute der Anschlusstreffer, den Yildiz umgehend konterte (73.). Rastiello traf auch in der Nachspielzeit (90.+3), doch Luca Tripaldi stellte eine Minute später endgültig den Sieg für die Hausherren sicher. „Die Eintracht war fußballerisch sehr gut“, lobte Alsenztal-Coach Lars Weingärtner und fügte an: „Leider haben wir einige Konterchancen nicht gut ausgespielt, und auch der Torwart der Eintracht war sehr gut.“ Bei der Eintracht feierte Ex-Oberliga-Spieler Daniel Pflüger sein Comeback.

SG Soonwald – SV Medard 2:0 (1:0). Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden die Soonwälder, die Lukas Schmidt bereits in der achten Minute in Front brachte. „Die frühe Führung für uns war wichtig, denn der Gegner hat uns alles abverlangt“, sagte Soonwald-Coach Lars Flommersfeld. „In der ersten Hälfte hatten wir Chancen für weitere Tore, aber wenn die Medarder in der zweiten Hälfte ihre Möglichkeiten besser ausspielen, hätten sie auch einen Punkt holen können. So haben wir den letzten Nadelstich gesetzt“, bilanzierte der SG-Trainer, den Leon Kellerer mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+4) erlöste.

TuS Waldböckelheim – SG Gräfenbachtal 5:2 (0:0). Nach der 3:0-Führung für die Platzherren durch Niklas Weber, der zweimal traf (52., 63.), sowie Leon Weber (70.) machte es der Gräfenbachtaler Stürmer Luca Ender (83., 85.) noch einmal spannend. Doch Simon Schmidt (88.) und Marcel Gattung (90.+2) brachten mit ihren Treffern den Kerbe-Sieg für die Waldböckelheimer unter Dach und Fach. „Das war nicht einfach gegen einen tief stehenden Gegner“, kommentierte der Waldböckelheimer Trainer Simon Schmidt den Arbeitssieg.

SG Hüffelsheim II – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 6:5 (4:2). Ein wildes Spiel mit vielen Toren erlebten die Zuschauer in Hüffelsheim, und die Heimfans konnten am Ende jubeln. Philip Klein (5.), Nikolai Staub (8., 25.), Fabian Stelzel (42., 58.) und Matteo Rehbein (82.) schossen den Sieg für die Hüffelsheimer heraus. Für die Gäste trafen Serkan Kural (12.), Fatih Erbas (29.), Ege Akyokuc (63.), Mert Mete (80.) und Mohammad Akhundzadeh (87.). „Gerade im ersten Durchgang haben wir viele gute Chancen nicht verwertet, die Pfaffen-Schwabenheimer konnten dadurch den Anschluss erzielen, aber zum Glück haben wir jedes Mal wieder vorgelegt“, resümierte SGH-Trainer Marco Dörner und fügte an: „Fünf Gegentore sind ärgerlich, doch der Sieg geht in Ordnung.“

FC Bavaria Ebernburg – Karadeniz Bad Kreuznach 0:0. Zu einer wahren „Abwehrschlacht“ geriet diese Begegnung, bei der die Bavaria mit „dem allerletzten Aufgebot“ antreten musste, wie Trainer Benjamin Groß betonte. „Wir haben sehr tief gestanden und es dem Gegner schwer gemacht. Die Jungs haben toll gekämpft und alles gegeben“, lobte Groß, der sich mit dem Punktgewinn zufrieden zeigte. Nach einem heftigen Wortwechsel und nachdem ein Karadeniz-Spieler einen Ebernburger Akteur angeschossen hatte, gab es einen Tumult, an dessen Ende ein Spieler der Bavaria wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte erhielt. Trotz dieser Aktion und einer Gelb-Roten Karte sowie einer Zeitstrafe für Karadeniz-Spieler verlief die Partie insgesamt fair, wertete Groß.

SG Nordpfalz – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II 0:5 (0:1). Lange Zeit hielten die Nordpfälzer gegen eine spielerisch starke Elf vom Glan mit. „Nach den ersten Gegentoren hatten wir jedes Mal Chancen, vergeben diese jedoch. Ab der 55. Minute hat sich dann die hohe Qualität der Meisenheimer durchgesetzt“, resümierte Nordpfalz-Coach Mario Jost. Sven Mohr (11.), Noel Eckel (56.), Justus Poli (62.) sowie Marcel Lörsch mit einem Doppelpack (80., 88.) machten Sieg der Meisenheimer klar, „der vielleicht ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Bei uns geht es aber weiter, und wir lernen jede Woche dazu“, betonte Jost, der mit der Leistung seiner Mannen durchaus zufrieden war.

TuS Hackenheim II – VfL Simmertal 2:3 (0:2). Der Simmertaler Spielertrainer Enes Softic bewies einmal mehr seine Torjägerqualitäten und brachte die Gäste mit zwei Treffern in Führung (31., 45.+3). „Die erste Hälfte haben wir total verpennt“, bekannte TuS-Trainer Christoph Wilhelm. Seine Halbzeitansprache wirkte allerdings, und die Hackenheimer drehten nach der Pause auf. Nach dem Ausgleich durch Dustin Alsleben (52.) und Lukas Dudek (75.) waren die Hackenheimer dem Siegtreffer erkennbar näher als die Gäste. „Vielleicht wollten wir zu viel, machen auf und fangen das 2:3. Richtig bitter“, kommentierte Wilhelm den Siegtreffer der Simmertaler durch Christoph Alt in der Nachspielzeit (90.+3).

FC Bad Sobernheim – TSV Hargesheim 2:1 (0:0). Nach dem Führungstreffer durch Marcel Marquis (55.) konnte Tom Edinger für die Hargesheimer ausgleichen (70.), doch Goalgetter Tumaj Dehghan stellte in der 85. Minute den Sieg für die Felkestädter sicher. „Wir hätten noch mehr Tore schießen können“, kommentierte Jens Gräff, Abteilungsleiter Fußball beim FCS, den „verdienten Sieg“ seiner Mannschaft.