Als Ralf Lind die Partei nach gut 90 Minuten abpfiff, konnten die Fußballer des TuS Winzenheim jubeln. Mit einem 5:3-Auswärtssieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II krönte der TuS eine nahezu perfekt verlaufene Saison mit dem Meistertitel in der A-Klasse Bad Kreuznach.

Damit gelang der Mannschaft nach ihrem Aufstieg aus der B-Klasse der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga. Mit seinem Sieg machte der TuS den Titel einen Spieltag vor Saisonende endgültig klar. In den vergangenen Wochen hatten es die Winzenheimer nach Punktverlusten gegen die SG Soonwald und bei Eintracht Bad Kreuznach II noch einmal spannend gemacht und einen komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung fast noch verspielt. Doch jetzt konnten die Spieler feiern. Unter ihnen Offensiv-Ass Enes Softic, der als Spielertrainer zum VfL Simmertal wechselt. „Gerade für mich als Winzenheimer ist es schön, mich mit so einem Geschenk zu verabschieden“, sagte Softic.

„Wir haben in der Saison überhaupt nur zwei Mal verloren.“

Ercan Ürün

Spielertrainer Glody Kuba hatte seine Mannen vor dem Spiel optimal eingestellt. „Wichtig war, hinten kompakt zu stehen und die Räume eng zu machen. Erst kurz hinter der Mittellinie wollten wir angreifen. Das hat gut funktioniert, und wir waren sehr effektiv“, lobte Kuba das Team. TuS-Trainer Ercan Ürün wiederum würdigte seinen Co-Trainer. „Als ich aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war, hat Glody die Verantwortung übernommen und einfach tolle Arbeit geleistet“, lobte Ürün. Der Meistertitel gehöre zu Recht seinem Team. „Wir haben in der Saison überhaupt nur zwei Mal verloren“, verdeutlichte Ürün.

„Das war eine unvergessliche Saison, die mit dem zweiten Aufstieg in die Bezirksliga in die Vereinsgeschichte eingehen wird“, sagte TuS-Vorsitzender Rainer Winkels. Er fügte traurig an: „Im Moment trauern wir um unseren Zeug- und Platzwart Josef Wendel und werden daher erst einmal nicht groß feiern. Josef hat lange Jahre enorm viel für den Verein geleistet, und diesen Meistertitel widmen wir ihm.“