Das 1:12 bei Karadeniz Bad Kreuznach hallt bei der SG Gräfenbachtal nach. Trainer Heiko Meisenheimer ärgert sich über das Verhalten einiger Spieler und hofft auf Besserung im Kellerduell mit dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II.

In ihrer zweiten Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach läuft es für die SG Gräfenbachtal alles andere als rund. Nach zehn Spieltagen liegt das Team mit lediglich sieben Punkten auf Platz 14.

Zunächst schlecht gestartet, berappelte sich das Team und fuhr erste Siege ein.