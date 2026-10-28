Trainerwechsel bei der SGM Meisenheimer Rochade: Marger übernimmt von Müller Olaf Paare 28.10.2026, 20:52 Uhr

i Übernimmt die Verantwortung für die zweite Mannschaft der SG Meisenheim: Artur Marger (weißes Trikot). Klaus Castor

Die SG Meisenheim II liegt bereits neun Zähler hinter einem Aufstiegsplatz zurück. Die Enttäuschung hat zu einem Trainerwechsel geführt. Fabian Müller hat sich zurückgezogen, um durch einen neuen Impuls die Rückkehr in die Erfolgsspur zu ermöglichen.

Nun hat es auch die Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach erwischt: Der erste Trainerwechsel ist amtlich. Fabian Müller hat bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II seinen Trainerjob beendet, um den Weg für einen neuen Impuls freizumachen.Müllers Rücktritt überrascht nicht wirklich, schließlich hinken die Meisenheimer den eigenen Erwartungen meilenweit hinterher.







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