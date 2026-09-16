Das Schlusslicht der A-Klasse Bad Kreuznach muss am Ende der Saison Entscheidungsspiele um den Klassenverbleib bestreiten. Derzeit belegt den Zitterplatz die SG Gräfenbachtal. Trainer Sebastian Muth spricht über die Hintergründe.

Nicht gerade rosig sieht es derzeit für die SG Gräfenbachtal aus. In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach liegt das Team mit lediglich einem Punkt auf der Habenseite auf dem letzten Tabellenplatz.

„Natürlich ist es nun vorrangig, die Klasse zu halten“, betont Sebastian Muth, der die Mannschaft zu Saisonbeginn übernommen hat.