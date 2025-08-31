Vorhersagen in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld scheinen in dieser Saison nur ganz schwer möglich. Die Liga präsentiert sich bisher extrem ausgeglichen. Nun haben auch der VfR Baumholder II und der TuS Mörschied II ihre ersten Pleiten eingesteckt.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt sehr gut die Ausgeglichenheit der A-Klasse Birkenfeld, in der wohl jeder jeden schlagen kann. Nach dem fünften Spieltag erwischte es die beiden letzten Teams, die bis dahin noch ohne Niederlage waren. Der VfR Baumholder II verlor das Spitzenspiel in Buhlenberg mit 0:4 und der zuvor noch punktlose SV Heimbach siegte in Mörschied 4:1. Die einzige Mannschaft, die bisher noch keinen Sieg einfahren konnte, ist der SV Mittelreidenbach, der mit einem Punkt am Tabellenende steht.

Spvgg Wildenburg – SG Rhaunen/Bundenbach 1:1 (0:1). „Wir sind mit dem einen Punkt zufrieden, den wir uns erkämpft haben“, zog Wildenburgs Trainer Sascha Nicolay Bilanz. Im ersten Abschnitt waren die insgesamt starken Gäste „besser“ und „meist einen Schritt schneller“. Die Halbzeitführung Rhaunens durch Vitali Schadt (37.) ging in Ordnung. Im zweiten Abschnitt wurde die Wildenburg griffiger und verdiente sich den Ausgleich durch Jannick Eckardt (60.). „Ich hätte gerne gesehen, wie es bei elf gegen elf weitergegangen wäre“, spielte Nicolay auf den Platzverweis von David Scherer (Gelb-Rot/Wildenburg/69.) in der Phase an, als die Partie am Kippen war“. In Unterzahl verteidigte die Spvgg mit Kampf und etwas Glück (Schadt vergeigte noch einen Großchance/89.) das Remis. „Wir waren effizient“, wies Nicolay auf einen Treffer aus nur einem echten Hochkaräter hin.

SV Niederwörresbach – SV Weiersbach 2:2 (1:1). „Fair und schlecht“, fasste SVN-Trainer Matthias Haag die Partie zusammen. Zur Erklärung wies er auf „viele individuelle Fehler“ und „kaum Spielfluss“ hin. Lediglich in den ersten 25 Minuten des zweiten Abschnitts attestierte Haag seinem Team „gut gespielt“ zu haben. Weiersbach agierte nur mit langen Bällen, die jedoch „oft gefährlich“ wurden. „Wir sind im Umbruch, versuchen viele Junge zu integrieren“, zeigte Haag zwar Verständnis für einiges, jedoch nicht für das Endergebnis. „So wie die heute gespielt haben, müssen wir sie in einem Heimspiel packen.“ Lob gab es dagegen für „unseren besten Mann“, Torwart Fabian Stoffel, „der wie verrückt gehalten hat“. Ebenso gefiel Haag, „dass die Kerle nie aufgesteckt haben“. Das bezog sich vor allem auf den Ausgleich in der Nachspielzeit durch Jan Leonhard (90.+3). Florian Leonhard brachte die Gastgeber in Front. Ramon Schäfer erwies sich dann aber als guter Schütze vom Punkt. Er verwandelte erst einen Handelfer zum Ausgleich (24.) und dann einen Strafstoß nach Foul zur Führung Weiersbachs (84.).

Spvgg Fischbach – FC Bärenbach 3:3 (0:1). Ein 20-Meter-Schuss von Fabian Braumbach brachte die Gäste in Front (22.). Danach verhinderte die Latte das 2:0 der Gäste (28.). „Bärenbach war sehr körperlich und hat uns diese Spielweise aufgezwungen. Das hat uns vor Probleme gestellt“, beschrieb Fischbachs Trainer Martin Fey den ersten Abschnitt. „Ich war froh, das es zur Pause nur 0:1 stand“, gab er zu. Nach Wiederanpfiff begann die beste Phase der Eulen. „Da haben wir Dinge spielerisch gut gelöst“, erklärte Fey. Elias Fuhr (51.) und Tim Förster (57.) drehten die Partie zu Gunsten Fischbachs. Der eine Minute zuvor eingewechselte Laszlo Grub markierte mit seinem ersten Ballkontakt den Ausgleich (67.). Ein Lupfer von Erwin Martinez brachte die Gastgeber erneut in Front (83.). Und dann kam die lange Schlussphase, die Fey überhaupt nicht gefiel. Seine Hauptkritik galt jedoch weder der Länge der Nachspielzeit („Es gab keinen Grund für über acht Minuten“), noch der Ausgleich durch einen 22-Meter-Freistoß Braumbachs (90.+8). Es waren die „Unsportlichkeiten auf beiden Seiten“. „Es war hitzig und emotional, aber da wurde eine Grenze überschritten“, sagte der erfahrene Coach. Leon Kaiser (FCB/90.+5) und Sebastian Fritz (Spvgg/90.+6) erhielten Gelb-Rot.

FC Brücken – ASV Langweiler/Merzweiler 1:1 (1:0). „Wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, passt das Remis“, bilanzierte FCB-Trainer Stanislav Gonscharik, der „Wille und Einsatz“ seiner Elf lobte. Der Brückener Übungsleiter war an beiden Toren beteiligt. Zuerst erzielte er die Führung der Gastgeber mit einem Freistoß aus 35 Metern (32.). Seinen Vollspannschuss lenkte Langweilers Torwart Jahn Threin an die Latte, von wo aus der Ball auf den Keeper zurückprallte und dann doch noch im Tor landete. Beim Ausgleich von Lukas Michel fälschte Gonschrik unhaltbar ab (54.). Zuvor hatte Brückens Torwart Adrian Hartenberger einen Rückstand nach einer Großchance bei einer Ecke verhindert (15.). Sein Gegenüber Jahn Threin parierte stark gegen Niklas Geist, der ansonsten das 2:0 für Brücken erzielt hätte (51.).

SV Buhlenberg – VfR Baumholder II 4:0 (4:0). Die ausgeglichene Partie kippte nach der kuriosen Buhlenberger Führung in Richtung der Gastgeber. Ein Abschlag von Baumholders Keeper Julian Staudt landete am Hinterteil von Maximilan Mey und von dort im Netz (28.). „Danach waren wir gierig und zielstrebig“, freute sich Buhlenbergs Trainer Giuseppe Coco. Da die Gastgeber auch effizient waren, bauten Pascal Kurz (36.), Lukas Rieth (42.) und Moritz Vogt (43.) den Vorsprung noch vor der Pause auf vier Tore aus. Auch der zweite Abschnitt gefiel Coco, der der das „gute Spiel gegen den Ball“ lobte. „Wir wollten unbedingt zu Null spielen und haben Baumholder nicht ins Spiel kommen lassen.“ Der VfR ließ ebenfalls nichts mehr zu, sodass der Halbzeitstand auch der Endstand war.

Bollenbacher SV – SG Unnertal 2:0 (1:0). Den „verdienten Sieg“ begründete BSV-Trainer Carsten Fuchs mit dem „Chancenplus auf unserer Seite“. Bereits nach drei Minuten gab es für die Gastgeber, denen acht Langzeitverletzte fehlten, den nächsten Personalschock. Ahmed Abbas blieb im Rasen hängen, verdrehte sich das Knie und wurde per Krankenwagen abtransportiert. „Wir haben die Seuche“, kommentierte Fuchs den wahrscheinlichen Langzeitausfall Nummer neun. Dennoch erzielte Florian Decker per Foulelfmeter kurz später den Führungstreffer für den BSV (8.). Danach verpassten die Gastgeber weitere Tore. „Wir hatten zwei, drei Riesenchancen, die wir machen müssen“, bemängelte Fuchs fehlende Effizienz. BSV-Torwart Patrick Gilcher hielt dann zweimal (31., 41.) die Pausenführung fest. Nach dem 2:0 durch Jonas Peters (58.) warf Unnertal alles nach vorne. „Es ging hin und her“, beschrieb Fuchs. Aber beide Seiten gingen zu fahrlässig mit ihren Chancen um, sodass es beim 2:0 blieb. Fuchs lobte den Willen seines Teams und beschrieb die nie aufsteckenden Unnertaler als den „erwartet starken Gegner“.

TuS Mörschied II – SV Heimbach 1:4 (0:1). Mörschieds Abteilungsleiter Rainer Becker hatte eine einfache Erklärung für die erste Niederlage der Saison: „Heimbach hat seine Chancen konsequent genutzt, wir nicht.“ Die Halbzeitführung der Gäste entstand aus einem 40-Meter-Hammer von Philip Eisenhut. „Nach einer Balleroberung hat er einfach abgezogen“, veranschaulichte Becker den ersten Heimbacher Treffer. „Wir standen zu offen, so einen Pass durch die Kette müssen wir verhindern“, monierte Becker das Abwehrverhalten, das Lean Hoferichter das 0:2 ermöglichte (51.). Danach hatte Mörschied „die beste Phase im Spiel“. Doch trotz dreier Großchancen (54., 62., 65.) kamen die Gastgeber zu keinem Treffer. „Die Abschlüsse waren zu schlecht platziert“, erklärte Becker. Roberto Downer stellte nach 67 Minuten auf 0:3. „Da war die Sache gegessen“, kommentierte Becker den Knock-out. Joshua Forster legte nach (77.), ehe Joscha Studt den Ehrentreffer für Mörschied erzielte (84.). „Ergebniskosmetik“, stellte Becker fest, der noch auf eine weitere dicke Chance verwies (85.). „Es sollte diesmal nicht sein“, zog der Mörschieder Abteilungsleiter Bilanz.

TuS Hoppstädten – SV Mittelreidenbach 6:0 (3:0). Der ersatzgeschwächte Gast, der Ende der ersten Halbzeit zwei weitere Verletzte beklagen musste, hatte in einer einseitigen Partie keine Chance. Hoppstädtens Abteilungsleiter Peter Schmidt berichtete von einem „nie gefährdeten Sieg“. Die Gäste entwickelten aus dem Spiel heraus keine Gefahr, lediglich bei Freistößen wurde es gefährlicher. Doch TuS-Keeper Joris Becker parierte glänzend und hielt seinen Kasten sauber. Niels Recktenwald eröffnete den Torreigen bereits nach zwei Minuten. Joshua Kleis (29.) und Jan-Luca Becker (41.) legten nach. Das vierte Tor der Gastgeber vor der Pause vergab Kleis, der einen Foulelfmeter über das Tor ballerte (45.). Das 4:0 fiel dann 25 Spielminuten später durch Maik Winter, der in der 70. einen Handelfer verwandelte. Drei Minuten später stellte Recktenwald auf 5:0. Winter machte dann das halbe Dutzend voll (86.).