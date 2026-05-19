Trainerabschiede in A-Klasse Martin Fey und Heiko Faller letztmals an der Linie Sascha Nicolay 19.05.2026, 09:43 Uhr

i Martin Fey hat die Spvgg Fischbach in die A-Klasse gehievt und dort etabliert. Am Mittwoch steht er letztmals an der Linie. Stefan Ding

Zehn Jahre war Martin Fey Trainer der Spvgg Fischbach, sechs Heiko Faller beim TuS Mörschied. Am Mittwoch und Donnerstag verabschieden sich beide. Zwei weitere Trainer bestreiten ihr letztes Spiel für ihren jeweiligen Klub.

Der letzte Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld beginnt schon am Mittwoch und Donnerstag. Die Entscheidungen sind alle gefallen, und doch gibt es Besonderheiten. Vier renommierte Trainer nehmen ihren Abschied.Am Mittwoch (18.30 Uhr) wird Martin Fey nach zehn Jahren zum letzten Mal bei der Spvgg Fischbach an der Linie stehen.







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