Spitzenspiel beim FC Brücken Martin Fey sieht eine Zehn-Prozent-Chance beim BSV 29.11.2024, 13:32 Uhr

i So ein bisschen war der Bollenbacher SV zwischendurch ins Straucheln gekommen, doch längst hat sich das Team um Florian Decker (grun-weißes Trikot) erholt. Doch der SV Mittelreidenbach ist ein heißer Konkurrent geblieben. Michael Greber

Die A-Klasse Birkenfeld ist besonders reizvoll. Das Rennen um den Titel ist spannend, der Abstiegskampf hat es in sich, und nahezu alle Partien verlaufen eng. Diesmal steigt das Spitzenspiel am Umweltcampus: Brücken empfängt Mittelreidenbach.

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Diese finalen acht Partien stehen exemplarisch für den Reiz, die das Kreis-Oberhaus ausstrahlt. Fast überall geht es um etwas, fast in jeder Begegnung ist Spannung. Derbys stehen dabei genauso auf dem Plan, wie Abstiegskampf und Partien im Aufstiegsrennen.

