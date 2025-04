Der 24. Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld bringt ein brisantes Kellerduell mit sich. Am Sonntag, um 15 Uhr, empfängt die Spvgg Fischbach den SV Heimbach. Beide Teams sind auf Abstiegsplätzen angesiedelt und nur einen Punkt voneinander getrennt. Da die Mitkonkurrenten, TuS Mörschied II im Derby beim SV Niederwörresbach und SG Idar-Oberstein beim FC Brücken, durchaus ohne Punkte bleiben könnten, haben Fischbach und Heimbach die Chance, mit einem Sieg, die Abstiegsränge zu verlassen. Auch deshalb sind sicherlich beide Kontrahenten darauf aus, diesen wichtigen Dreier einzufahren.

Spvgg-Trainer Martin Fey erklärt den Stellenwert des Kellerduells so: „Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Aber es ist nicht das Spiel, das entscheidet, ob eine der beiden Mannschaften absteigt oder nicht.“

Punktausbeute nach der Winterpause macht Fischbach und Heimbach Mut

Ohnehin sollte die Punkteausbeute seit Jahresbeginn den beiden Teams Hoffnung geben. Fischbach hat acht Punkte gesammelt und Heimbach sogar neun. Bei der Spvgg, die in der gesamten Vorrunde lediglich zwölf Zähler ergatterte, ist das eine deutliche Steigerung und beim SVH, der das Jahr 2024 mit zehn Punkten beendete, ist dieser Wert schon jetzt fast erreicht. Fey sagt: „Wir holen unsere Punkte meistens zu Hause am Nahestrand, hatten aber in der Hinrunde bei den Heimspielen meistens die Spitzenteams zu Gast. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt in der Rückrunde besser punkten und in der Liga bleiben.“

Vor dem SV Heimbach hat er Respekt aber keinesfalls Angst. Er erklärt: „Veistsrodts Trainer Marvin Ensch sagte letzte Woche, dass Heimbach das stärkste Team im Abstiegskampf ist. Das sehe ich auch so, und ich traue dem SVH zu, fünf der letzten Spiele zu gewinnen. Aber ein Sieg in Fischbach muss ja nicht dabei sein.“

Den Fischbachern scheint der SV Heimbach zu liegen

Fey hat auch schon eine Idee, wie sein Team die Punkte in Fischbach halten soll. Er erläutert: „Wir spielen oft eher defensiv, stehen erst mal etwas tiefer und schauen dann, was nach vorne geht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir am Sonntag mal was ändern und versuchen, früh zu attackieren, schnelle Ballgewinne zu bekommen und in Führung zu gehen.“

Mut macht der Spvgg eine Kleinigkeit. Fey sagt: „Wir haben die letzten Spiele gegen die Heimbacher nicht verloren. Sie waren zwar meist besser als wir, aber sie haben uns dennoch nicht geschlagen. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass ich mich für unseren 4:3-Hinrundensieg in Heimbach fast schon etwas geschämt habe. Das war einer der glücklichsten Siege, die ich je gesehen habe.“

SV Heimbach will Fischbacher Ecken und Freistöße verhindern

Dazu passt auch die Einschätzung von SV-Trainer Kevin Hohrein. Er meint: „Fischbach war in den letzten Partien gegen uns immer sehr effizient. Vor allem ist die Spvgg nach Standards immer gefährlich. Deshalb wollen wir Freistöße und Eckbälle möglichst vermeiden.“

Personell kann der SV Heimbach bis auf wenige Ausnahmen aus dem Vollen schöpfen. Natürlich weiß auch Hohrein um die Bedeutung der Partie: „Da es ein Sechs-Punkte-Spiel ist, wollen wir natürlich gewinnen. Im Optimalfall könnten wir sogar über den Strich springen“, sagt der Coach. Auch er hat einen sehr klaren Plan, wie die drei Punkte eingefahren werden sollen: „Zunächst wollen wir sicher und kompakt stehen und dann den Weg nach vorne suchen.“ Hohrein erkennt einen entscheidenden Fortschritt seines Teams im Vergleich zur Vorrunde: „Wir haben es geschafft, die Gegentorflut einzudämmen.“

An den Platz in Fischbach dürfte der SV übrigens positive Erinnerungen haben. Schließlich gelang dort vor bald zwei Jahren im dritten Aufstiegsspiel gegen den SV Göttschied der Sprung in die A-Klasse.

Die übrigen Spiele der A-Klasse kurz vorgestellt

SV Mittelreidenbach – TuS Veitsrodt (Sonntag, 15 Uhr). „Wenn wir nicht in der Vorrunde so viele Punkte gesammelt hätten, würden wir jetzt gegen den Abstieg spielen.“ Das sagte SVM-Coach Florian Herzog nach der jüngsten Pleite gegen Fischbach. Gegen den TuS Veitsrodt wollen die Mittelreidenbacher endlich den ersten Sieg nach der Winterpause. Doch für Veitsrodt ist die Chance groß, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Das Hinspiel endete 2:2.

SV Oberhausen – FC Bärenbach (Sonntag, 15 Uhr). Während Oberhausen im Titelrennen bleiben möchte, will der FC Bärenbach raus aus dem Abstiegskampf. Beide brauchen also die Punkte.In der Vorrunde gewann der FCB 3:1.

FC Brücken – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt (Sonntag, 15 Uhr). Die Erinnerung ans Hinspiel dürfte dem FC Brücken Beine machen. Denn da veloren sie 2:4. Ein ähnliches Ergebnis diesmal wäre im Meisterrrennen fatal. Der SGIO droht der Sturz au einen Abstiegsplatz.

Bollenbacher SV – Spvgg Wildenburg (Sonntag, 15 Uhr in Mittelbollenbach). Für Wildenburgs Trainer Sascha Nicolay ein besonderes Spiel. Vor zehn Jahren feierte er mit dem BSV die A-Klasse-Meisterschaft. Diesmal könnte er sein Ex-Team mit den Wildenburgern von der Spitze kippen. Allerdings dürfte der BSV nach dem überraschenden 2:2 zuletzt in Oberbrombach auf Rehabilitation aus sein. Zudem sind die „Daaler“ Erinnerungen ans Hinspiel blendend. 6:1 gewannen sie in Schauren.

TuS Hoppstädten – TuS Oberbrombach (Sonntag, 15 Uhr). Für die Gastgeber geht es ums Prestige, für die Gäste darum, sich nach dem Überaschungs-Remis gegen den BSV, noch eine Minimalchane auf den Klassenverbleib zu bewahren. In der Hinrunde hieß es 3:3.

SV Niederwörresbach – TuS Mörschied II (Sonntag, 15 Uhr). Derbyzeit in Niederwörresbach. Während es für die Gastgeber nur noch um die Ehre geht, kämpft der TuS mit seinem in Niederwörresbach wohnenden Coach Heiko Faller um den Klassenverbleib. Das Hinspiel gewann der SVN 5:2.

ASV Langweiler/Merzweiler – SV Buhlenberg (Sonntag, 15 Uhr). Mit einem Heimsieg würde der ASV den wohl entscheidenden Schritt aus dem Abstiegssumpf heraus machen. Buhlenberg setzte sich in der Vorrunde 5:2 durch.