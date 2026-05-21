Der letzte Auftritt als Trainer der Spvgg Fischbach war streng genommen gar nicht der letzte für Martin Fey, der gleichwohl beim 4:2-Sieg gegen Brücken verabschiedet wurde – einem Spiel, bei dem dann auch noch Vater und Sohn für die „Eulen“ trafen.
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Sein letztes Spiel nach zehn Jahren als Coach der Spvgg Fischbach hat Martin Fey erfolgreich hinter sich gebracht. 4:2 (2:0) gewannen die „Eulen“ gegen den FC Brücken in der A-Klasse Birkenfeld. „Streng genommen war das gar nicht meine letzte Partie“, sagte Fey und erklärte: „Am Freitag stehe ich bei der zweiten Mannschaft an der Linie gegen den FC Brücken II.