Spvgg Fischbach gewinnt 4:2 Martin Fey: Mit dem Sieg kann ich loslassen Sascha Nicolay 21.05.2026, 13:20 Uhr

i Martin Fey feierte mit einem 4:2-Sieg seinen Abschied als Trainer der Spvgg Fischbach. Doch ein letztes Mal wird er die Spvgg trotzdem nocch coachen. Stefan Ding

Der letzte Auftritt als Trainer der Spvgg Fischbach war streng genommen gar nicht der letzte für Martin Fey, der gleichwohl beim 4:2-Sieg gegen Brücken verabschiedet wurde – einem Spiel, bei dem dann auch noch Vater und Sohn für die „Eulen“ trafen.

Sein letztes Spiel nach zehn Jahren als Coach der Spvgg Fischbach hat Martin Fey erfolgreich hinter sich gebracht. 4:2 (2:0) gewannen die „Eulen“ gegen den FC Brücken in der A-Klasse Birkenfeld. „Streng genommen war das gar nicht meine letzte Partie“, sagte Fey und erklärte: „Am Freitag stehe ich bei der zweiten Mannschaft an der Linie gegen den FC Brücken II.







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