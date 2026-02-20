Martin Fey lässt los. Nach zehn Jahren ist am Ende der Saison für ihn als Coach der Spvgg Fischbach Schluss. Vor allem deshalb, weil er keine Notlösung sein möchte. Nachfolger wird Jan Weber, der derzeit einer der drei Bergener Trainer ist.
Lesezeit 4 Minuten
Bei der Spvgg Fischbach wird es am Ende der Fußballsaison einen Trainerwechsel geben. Nach zehn Jahren endet die Ära Martin Fey. Jan Weber, aktuell einer der drei Coaches der SG Bergen/Berschweiler, wird in die Fußstapfen Feys treten. „Martin Fey hat uns schon Mitte September, übrigens an einem verregneten Sonntag, mitgeteilt, dass er am Ende dieser Runde nicht mehr weitermachen möchte“, bestätigt Marcus Fuhr, der Fußball-Abteilungsleiter des ...