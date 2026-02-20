Nach zehn Jahren ist Schluss Martin Fey hört als Coach der Spvgg Fischbach auf Sascha Nicolay 20.02.2026, 12:04 Uhr

Martin Fey lässt los. Nach zehn Jahren ist am Ende der Saison für ihn als Coach der Spvgg Fischbach Schluss. Vor allem deshalb, weil er keine Notlösung sein möchte. Nachfolger wird Jan Weber, der derzeit einer der drei Bergener Trainer ist.

Bei der Spvgg Fischbach wird es am Ende der Fußballsaison einen Trainerwechsel geben. Nach zehn Jahren endet die Ära Martin Fey. Jan Weber, aktuell einer der drei Coaches der SG Bergen/Berschweiler, wird in die Fußstapfen Feys treten. „Martin Fey hat uns schon Mitte September, übrigens an einem verregneten Sonntag, mitgeteilt, dass er am Ende dieser Runde nicht mehr weitermachen möchte“, bestätigt Marcus Fuhr, der Fußball-Abteilungsleiter des ...







