Luca Ender erzielt sieben der zehn Kerbetore

Bereits sieben Punkte Vorsprung nach neun Spieltagen. Die SG Soonwald dominiert die A-Klasse Bad Kreuznach. Ebenfalls eine reife Leistung: Sieben Tore in einer Partie gelangen Luca Ender von der SG Gräfenbachtal im Braunweilerer Kerbespiel.

Nach einem erneuten Sieg, einem überzeugenden 3:0 auf eigenem Platz gegen den FC Bad Sobernheim, zieht die verlustpunktfreie SG Soonwald weiter einsam a

n der Spitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach ihre Kreise. Dagegen ließen die Verfolger Punkte liegen.