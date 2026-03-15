Baumholder II siegt im Gipfel Kuriose Bissverletzung und Doppel-Rot beim BSV Sascha Nicolay 15.03.2026, 21:21 Uhr

i Der TuS Hoppstädten versuchte alles, um das Spitzenspiel gegen den VfR Baumholder II für sich zu entscheiden, unterlag dem Tabellenführer letztlich aber 0:2. Stefan Ding

In der A-Klasse Birkenfeld war mal wieder viel los. Der VfR Baumholder II gewann den Gipfel, Niederwörresbach lag gegen Heimbach in der 90. Minute noch hinten, siegte aber noch – und dann gab es noch eine unglaubliche Szene im „Daal“.

Das lief richtig gut für Tabellenführer VfR Baumholder II. Zehn Punkte Vorsprung hat das Team von Jonas Gedratis nach dem Sieg im Spitzenspiel beim TuS Hoppstädten. Gedratis warnte trotzdem vor der Ausgeglichenheit der Liga. Zu recht, denn die bekamen der drittplatzierte SV Buhlenberg (2:2 zu Hause gegen die SG Unnertal) und die SG Rhaunen/Bundenbach (0:4 bei Kellerkind FC Brücken) zu spüren, und büßten dabei Punkte im Aufstiegsrennen ein.







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