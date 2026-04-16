Wie verarbeitet die SG Soonwald ihre erste Saisonniederlage? Das ist die zentrale Frage des Spieltags der A-Klasse Bad Kreuznach. Die Antwort gibt es in Hüffelsheim zu sehen.
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Nicht gut sieht es für den TuS Pfaffen-Schwabenheim II in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach aus. Das Team steht mit 15 Punkten auf Platz 14 und damit auf einem Abstiegsrang. Nach hoffnungsvollem Beginn brachte eine lange Verletzungsserie zahlreicher Stammspieler das Team immer mehr in die Misere, die wohl bis zum Ende der Saison anhalten wird.