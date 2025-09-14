Mit einem eindrucksvollen 8:0 gegen den TSV Hargesheim untermauerte die SG Soonwald ihre Vormachtstellung in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Dreifach Punkten konnten auch die Verfolger VfL Simmertal und SG Alsenztal. Einen Dämpfer gab es dagegen für die SG Hüffelsheim II, die auf eigenem Platz gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II mit 2:6 unterlag und damit zurückfällt. Ein Torfestival gab es auch in Hackenheim.

TuS Hackenheim II – SGE Bad Kreuznach II 8:3 (3:2). Leonardo Rastiello brachte die Eintracht in der ersten Minute in Führung, die Niko Gabelmann jedoch umgehend egalisierte (3.). Henrik Sperling (9.) und Nico Schmidt (44.) legten für den TuS nach. Mit dem 2:3 hielt Matti Rieß die Eintracht im Spiel (37.). Im zweiten Durchgang übernahmen die Hausherren endgültig das Kommando. Marian Ristow mit einem Doppelpack (54., 55.), Sperling (57.) sowie Dustin Alsleben (70.) und David Schmeiler (77.) schossen den klaren Sieg heraus. Rieß gelang noch ein weiterer Treffer für die Eintracht (60.). „Im Kerbespiel musste in der zweiten Hälfte einfach mehr kommen von uns, und wir sind giftig zur Sache gegangen. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können“, bilanzierte ein zufriedener TuS-Trainer Christoph Wilhelm.

SV Medard – Bavaria Ebernburg 6:1 (3:1). Bis zur Pause konnten die Bavaren gut mithalten. Doch nach dem Seitenwechsel drehte der SVM auf. Je zweimal Friedrich Münch (26., 34.) und Marlon Hiebel (41., 67.) sowie Jonas Brack (54.) und Marius Gillmann (78.) schossen den Gastgeber zum Kerbesieg. Den Ehrentreffer der Ebernburger erzielte Bastian Kessel (39.). „In der zweiten Hälfte haben wir unser Umschaltspiel optimal umgesetzt, und die Ebernburger haben kein Mittel mehr gegen uns gefunden“, lobte SVM-Coach Alex Raab seine Mannen.

SG Hüffelsheim II – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II 2:6 (0:1). Der überragende Justus Poli brachte die Gäste in Führung (23., 51.), die Hannes König ausbaute (53.). Nach den Anschlusstreffern von Nikolai Staub (55., 57.) schöpften die Hüffelsheimer Hoffnung, doch Sven Mohr (58.), erneut Poli (78.) und Noel Eckel (81.) machten den Sieg der Meisenheimer perfekt. „Beim 0:1 vergeben wir die große Chance auf den Ausgleich, und direkt nach der Pause kriegen wir den Doppelschlag“, haderte Marco Dörner, der Trainer der SGH-Zweiten.

SG Soonwald – TSV Hargesheim 8:0 (3:0). In der Anfangsphase tat sich der Tabellenführer schwer. So bemängelte auch Soonwald-Coach Lars Flommersfeld die Leistung seiner Elf in den ersten 20 Minuten. „Nach unserem Führungstreffer war es dann aber ein Spiel auf ein Tor“ betonte der SG-Coach, der einen souveränen Auftritt seines Teams erlebte. Die Tore für die Soonwälder erzielten Leon Kellerer (17., 23.), Lukas Gohres (58.), Erik Schmelzeisen (90.) sowie der alles überragende Luca Reckert, der gleich viermal traf (44., 46., 61., 68.). Beim Stand von 4:0 musste der Torwart der Hargesheimer verletzt ausgewechselt werden.

VfL Simmertal – SG Gräfenbachtal 4:0 (2:0). Zu einem ungefährdeten Sieg kam der VfL gegen das Team aus dem Gräfenbachtal. Dominik Frey (7.), Enes Softic (23.), Christoph Alt (84.) und Ivan Bilandzija (90.+2) trafen für die Gastgeber. „In der ersten Hälfte waren wir dominant. Nach der Pause war es aber nicht das, was ich mir vorstelle. Aber wichtig war, dass wir zu null gespielt haben“, wertete VfL-Spielertrainer Softic.

TuS Waldböckelheim – Karadeniz Bad Kreuznach 3:5 (0:4). Schon früh war die Begegnung entschieden, in der Benhur Bayir (7.) und der überragende Mehmet Karaer mit seinen drei Toren (9., 29., 35.) die Gäste in Front brachten. Marcel Gattung gelang in der 62. Minute der Anschlusstreffer für den TuS, den Bayir umgehend konterte (64.). Die weiteren Treffer für die Waldböckelheimer durch Marian Tanasie (81.) und Jan Scheib (89.) kamen zu spät, um das Blatt noch zu wenden. Nach einem Foul an einem Waldböckelheimer gab es eine Rangelei, der Unparteiische schickte je einen Akteur jeder Mannschaft mit der Roten Karte vom Platz. „Es gab viele Nickligkeiten, und der Schiri war etwas zu großzügig“, sagte TuS-Trainer Simon Schmidt und fügte enttäuscht an: „In der ersten Hälfte haben wir uns schlecht angestellt.“

SG Alsenztal – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 6:2 (5:2). „Das war ein verdienter Sieg. Schon in der ersten Hälfte lassen wir einige hundertprozentige Chancen liegen“, resümierte Alsenztal-Co-Trainer Julian Aff. Die Tore für sein Team schossen Dennis Weber (3., 30., 40.), Marcel Koch (44.), Aff (45.+2) und Philipp Clos (63.). Für die Rheinhessen trafen Fatih Erbas (34.) und Serkan Kural (45.+3).

FC Bad Sobernheim – SG Nordpfalz 3:3 (2:2). Hin und her ging es im Staaren. Bereits nach einer Minute traf Dustin Körper für die Gäste, doch Dominic Kranz glich umgehend aus (4.). Erneut Kranz sorgte für die Führung (24.), die wiederum Kristian Scheid per Kopfball für die Nordpfälzer egalisierte (45.+3). Niko Frick brachte die Gäste sogar in Front (56.), doch Tumaj Dheghan glich per Foulelfmeter für den FC aus (78.). „Bezeichnend für unsere momentane Situation ist das zweite Gegentor gewesen“, sagte FCS-Trainer Mareck Dörr und ergänzte: „Eine Flanke in den Strafraum wollte der Nordpfalz-Stürmer per Flugkopfball verwerten. Der Ball wäre vorbei gegangen, prallt aber vom Fuß unseres Verteidigers ab, erwischt unseren Tormann auf dem falschen Fuß und kullert ins Tor. Das zieht sich bei uns durch. Wir machen die Dinger nicht und kassieren dumme Tore durch individuelle Fehler.“ Dörr musste zudem gleich zwei Torleute wegen Verletzungen auswechseln.