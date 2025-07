Extrem spannend war in der vergangenen Saison die A-Klasse Birkenfeld, und nichts anderes ist auch diesmal zu erwarten. Diese Liga besticht durch ihre Ausgeglichenheit. Sie lebt das, was Fußball schon immer so interessant und populär gemacht hat: Man weiß tatsächlich vorher nie, wie die Spiele ausgehen. Prognosen sind deshalb schwierig.

Gut möglich, dass es in der neuen Runde sogar noch enger zugehen wird, denn nahezu alle Mannschaften trauen sich richtig etwas zu. „Nur“ den Klassenverbleib als Ziel angegeben haben lediglich die Spvgg Wildenburg, die in der vergangenen Saison als Aufsteiger immerhin Siebter wurde, der kaum berechenbare TuS Mörschied II, die Spvgg Fischbach mit Martin Fey, dem dienstältesten Trainer des Kreises, und Aufsteiger SV Weiersbach.

VfR Baumholder II hat wieder seinen Meistertrainer auf der Bank

Apropos Aufsteiger: Neben den Weiersbachern sind die SG Unnertal nach einigen Jahren und die SG Rhaunen/Bundenbach nach nur einer B-Klasse-Spielzeit ins Oberhaus des Fußballkreises Birkenfeld zurückgekehrt. Nur, nicht abzusteigen, ist beiden zu wenig. Sie wollen in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Im Fall der SG Rhaunen/Bundenbach gibt es sogar Konkurrenten, die den B-Klasse-1-Meister zu den Favoriten zählen.

Zu den Kandidaten für die Meisterschaft und den Aufstieg gehört auch die vierte „neue“ Mannschaft. Der VfR Baumholder II ist nach seinem einjährigen Ausflug in die Bezirksliga wieder in der A-Klasse am Start. Und man muss sicher kein Fantast sein, um zu prophezeien, dass der Weg zu einem Spitzenplatz tatsächlich nur über die Landesliga-Reserve führt. Das Team hat Klasse und wird vom Meistercoach der vorvergangenen Saison angeleitet. Jonas Gedratis ist zurück auf der Trainerbank und kann im Tor auf eine echte Bank setzen. Julian Staudt hat sein Gastspiel beim SV Heimbach beendet. Einer der besten Keeper des Kreises ist also zurück beim VfR.

Torwart beim FC Brücken als entscheidendes Puzzleteil?

Das Thema Torhüter hat auch den FC Brücken beschäftigt. Mit Adrian Hartenberger vom abgestiegenen TuS Oberbrombach sollte das Team von Spielertrainer Stanislav Gonscharik eine „Bank“ verpflichtet haben. Vielleicht ist er das Puzzleteil, das den Brückenern die Rückkehr in die Bezirksliga ermöglicht. Anders als die SG Rhaunen/Bundenbach und der VfR Baumholder II, die nur einige Gegner auf dem Zettel haben, gehören die Brückener wieder zu den drei absoluten Top-Favoriten für die Meisterschaft oder die Aufstiegsspiele.

Die beiden anderen Haupt-Anwärter sind auch keine allzu große Überraschung. Die Vereine der A-Klasse sehen in Vizemeister Bollenbacher SV und Kreispokalsieger SV Buhlenberg die stärksten Mannschaften. Und wie der VfR Baumholder II und der FC Brücken hat das Duo auch vor, oben in der Tabelle mitzumischen. Kein Wunder, schließlich ist die Mannschaft des SV Buhlenberg über Jahre gewachsen und erntete in den vergangenen drei Spielzeiten mit zwei Kreispokalsiegen und einer Vizemeisterschaft das, was am „Monte Buhlo“ aufgebaut wurde.

TuS Hoppstädten peilt den Aufstieg an

Der BSV war dagegen in der vergangenen Saison gleich mehrfach drauf und dran, den Sprung zurück in die Bezirksliga zu schaffen. Fast die ganze Saison führte die Mannschaft von Trainer Carsten Fuchs die Tabelle an, ehe sie am Schluss noch vom SV Oberhausen abgefangen wurde, um dann zunächst in einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft und dann in drei epischen Aufstiegspartien inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen gegen den VfL Rüdesheim zu scheitern. Gegen die Klasse der „Daaler“ spricht das freilich nicht.

Kaum jemand hat übrigens den TuS Hoppstädten auf dem Zettel. Außer der Verein sich selbst. „Aufstieg“, so lautet das eindeutige und selbstbewusste Ziel der Mannschaft um Coach Philipp Reichert. Und tatsächlich hat der TuS ein extrem spannendes Team beisammen. Einige erfahrene Akteure wie Jochen Hornberger oder Maik Winter führen jede Menge „junge Wilde“, von denen einige zu den Top-Talenten des Kreises Birkenfeld gehören. Dieses junge Team hat das Zeug dazu, um Gegner regelrecht über den Haufen zu rennen.

Doch jene Kontrahenten werden wieder zäh sein. Mannschaften wie den FC Bärenbach mit seinem überragenden Spielertrainer Johannes Mudrich, der ASV Langweiler/Merzweiler, der für sich selbst Platz sechs als „realistisch“ erachtet, der SV Heimbach, der sich selbst so großartig aus dem Abstiegssumpf der vergangenen Runde gezogen hat, der SV Niederwörresbach mit seinem neuen Trainerduo Matthias Haag und Michael Komarow oder Vize-Kreispokalsieger SV Mittelreidenbach müssen erst einmal in die Knie gezwungen werden. Keine Frage: Die A-Klasse Birkenfeld verspricht wieder Hochspannung vom ersten bis zum letzten Spieltag.