Die Bezirksliga-Absteiger SV Oberhausen und TSV Bockenau sind aus verschiedenen Gründen noch nicht in der A-Klasse Bad Kreuznach angekommen. Mit dem SVO bekommen es Christoph Wilhelm und sein TuS Hackenheim II nun zu tun.

Mit je zwei Siegen und Niederlagen sowie einem Remis ist der TuS Hackenheim II in die Saison gestartet und liegt nach fünf Spieltagen mit sieben Punkten auf Tabellenplatz acht der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach.

„Unser Ziel ist ein guter, einstelliger Mittelfeldplatz“, sagt TuS-Trainer Christoph Wilhelm.