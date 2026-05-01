Dörr hört in Sobernheim auf
Konstanz ist ein Qualitätsmerkmal, das dem FCS fehlt
Der TSV Hargesheim (weiße Trikots, im Duell mit dem TuS Waldböckelheim) ist die Mannschaft der Stunde in der A-Klasse und möchte
Der TSV Hargesheim (weiße Trikots, im Duell mit dem TuS Waldböckelheim) ist die Mannschaft der Stunde in der A-Klasse und möchte seinen Lauf in Hackenheim fortsetzen.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Wer wird Zweiter und darf um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen? Diese Frage könnte sich am Sonntag beantworten, wenn die beiden Kontrahenten VfL Simmertal und SG Meisenheim II auf dem Flachsberg aufeinandertreffen.

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Mit dem Coup gegen die SG Soonwald, die ihre erste Saisonniederlage kassierte, hat der FC Bad Sobernheim für Furore gesorgt, doch im Gesamtklassement liegt der FCS mit 35 Punkten nur auf Platz sieben der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nach einer durchwachsenen Hinrunde lief es in der Rückrunde einen Tick besser.

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