SG Soonwald nun vorne Köhler ärgert sich über Attacke nach Spielschluss Florian Unckrich 10.11.2024, 21:49 Uhr

i Aus dem Weg: Lars Flommersfeld (weißes Trikot) räumt zwei Langenlonsheimer zur Seite und übernimmt mit seiner SG Soonwald die Tabellenführung. Klaus Castor

Was für ein turbulenter Spieltag in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Die Tabellenführung wechselt, und auf zwei Plätzen gibt es Aufregung um Provokationen.

Die SG Soonwald ist der Gewinner des ersten Rückrundenspieltags in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Während der TuS Winzenheim und der VfL Rüdesheim patzten, siegten die Soonwälder überzeugend in Langenlonsheim und übernahmen die Tabellenführung. „Das war ein wichtiger Sieg, wenn man die Ergebnisse der Konkurrenz betrachtet“, sagte SGS-Spielertrainer Lars Flommersfeld und fügte an: „Das ist aber nur eine schöne Momentaufnahme, denn die Saison ...

