Große Spannung herrscht im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Der Bollenbacher SV und der SV Oberhausen rennen punktgleich auf ein Entscheidungsspiel um den Titel zu. Beide haben noch zwei Partien auszutragen und derzeit jeweils 66 Punkte auf dem Konto.

Da im Abstiegskampf mit dem SV Heimbach, dem TuS Veitsrodt und dem TuS Mörschied II drei Teams mit jeweils 27 Punkten unterwegs sind, also auch dort Punktgleichheit nach dem letzten Spieltag möglich ist, steht die A-Klasse vor einem super-brisanten Saisonfinale, das sowohl oben als auch unten sogar in die „Verlängerung“ gehen könnte.

BSV-Coach Fuchs möchte eigentlich nicht in die Verlängerung

Das weiß natürlich auch BSV-Trainer Carsten Fuchs, dem das nicht so richtig schmeckt. Er sagt: „Wir würden uns natürlich sehr gerne vier zusätzliche Spiele, die eventuell möglich sind, sparen.“ Der BSV-Coach spielt darauf an, dass im Falle einer Niederlage in einem denkbaren Entscheidungsspiel auch noch bis zu drei Aufstiegsspiele gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse Bad Kreuznach drohen. „Das wäre nicht so schön nach einer langen Saison“, erklärt Fuchs.

Auch, weil der BSV ein paar angeschlagene Kicker in seinen Reihen hat. So wird am Sonntag (15 Uhr) in Mittelbollenbach gegen den ASV Langweiler/Merzweiler Hendrik Vogt ausfallen. Dennoch sagt Fuchs: „Wir hatten als Saisonziel die Ränge eins bis vier. Das haben wir sicher erreicht. Jetzt stehen wir kurz vor Schluss vorne und wollen die Runde erfolgreich zu Ende bringen.“

„Ich kann mir gut vorstellen, dass im Lauf der Woche beim BSV etwas mehr gegrübelt wurde als bei uns.“

Oberhausens Trainer André Müller

Auch Oberhausens Coach Andre Müller ist mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden, hat aber keine Einwände gegen mehr. Er erklärt: „Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir zwei Spieltage vor Schluss punktgleich vorne stehen, hätten wir das sofort genommen. Wenn wir aufsteigen, ist das super, wenn nicht, ist das auch kein Beinbruch.“ Gleichwohl möchten Müller und seine Mannschaft, die am Sonntag ab 15 Uhr in Hammerstein bei der SG Idar-Oberstein antreten, mit einem Sieg zumindest schon mal Platz zwei sichern. Der Trainer weiß aber, dass es kein Selbstläufer wird. Er sagt: „Für die SG ist es die letzte Chance, sich doch noch eine Hintertür für den Klassenerhalt offen zu halten.“

Insgesamt sieht Müller die Waagschale ein wenig auf die SVO-Seite kippen. Er sagt: „In den letzten Wochen haben wir auch gegen schwächere Gegner immer gewonnen, auch wenn wir immer mal gewackelt haben, und der BSV hat immer mal was liegen gelassen. Das war vorher umgekehrt und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass im Lauf der Woche beim BSV etwas mehr gegrübelt wurde als bei uns.“

Heißes Ankämpfen gegen den drittletzten Platz

Im Keller herrscht Hochspannung. Punktgleich kämpfen der TuS Mörschied II (Sonntag, 13 Uhr gegen Bärenbach), der TuS Veitsrodt (Samstag, 15.30 Uhr, in Hoppstädten) und der SV Heimbach (Samstag, 17 Uhr, in Buhlenberg) gegen den drittletzten Platz an. Ein Punkt besser ist die Spvgg Fischbach, die am Sonntag (15 Uhr) in Schauren bei der Spvgg Wildenburg antritt. Außerdem empfängt noch der TuS Oberbrombach den SV Mittelreidenbch.