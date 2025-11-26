„Kiki“ Conradt wird im Sommer Coach beim VfR Baumholder

Sehr erfolgreich coacht Jonas Gedratis die zweite Mannschaft des VfR Baumholder. Im Sommer ist Schluss, Gedratis beendet sein Engagement. Nachfolger ist ein alter Bekannter in Baumholder, der überdies nach wie vor agiler Torjäger in der B-Klasse ist.
Lesezeit 4 Minuten
Die zweite Mannschaft des VfR Baumholder bekommt für die kommende Fußball-Saison einen neuen Coach. Timo Conradt, den die Fußballer an der Nahe meistens „Kiki“ nennen, wird den aktuellen Tabellenführer der A-Klasse Birkenfeld übernehmen. Er löst am Ende der laufenden Spielzeit Jonas Gedratis ab, der sein Engagement aus zeitlichen und familiären Gründen beendet.