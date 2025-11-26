Jonas Gedratis hört auf „Kiki“ Conradt wird im Sommer Coach beim VfR Baumholder 26.11.2025, 10:21 Uhr

i Timo Conradt (in weiß) ist nach wie vor ein gefählicher Torjäger. In der kommenden Saison wird "Kiki" Trainer des VfR Baumholder. Gut möglich, dass er dann auch in der Bezirksliga oder der A-Klasse ein paar Tore schießen wird. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Sehr erfolgreich coacht Jonas Gedratis die zweite Mannschaft des VfR Baumholder. Im Sommer ist Schluss, Gedratis beendet sein Engagement. Nachfolger ist ein alter Bekannter in Baumholder, der überdies nach wie vor agiler Torjäger in der B-Klasse ist.

Die zweite Mannschaft des VfR Baumholder bekommt für die kommende Fußball-Saison einen neuen Coach. Timo Conradt, den die Fußballer an der Nahe meistens „Kiki“ nennen, wird den aktuellen Tabellenführer der A-Klasse Birkenfeld übernehmen. Er löst am Ende der laufenden Spielzeit Jonas Gedratis ab, der sein Engagement aus zeitlichen und familiären Gründen beendet.







