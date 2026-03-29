Waldböckelheimer bejubeln 9:0 Kieran Gätcke schießt sich fürs Pokal-Halbfinale warm Jens Fink 29.03.2026, 21:12 Uhr

i Der Bad Sobernheimer Axel Neumann (rotes Trikot) stellt einem Gegenspieler von der SG Gräfenbachtal ein Bein, die Gäste nehmen aber einen wichtigen Punkt mit. Klaus Castor

Der TSV Hargesheim und die SG Gräfenbachtal entfernen sich mit überraschenden Erfolgserlebnissen weiter von der Abstiegsregion der A-Klasse Bad Kreuznach.

Die Revanche ist gelungen. In der Hinrunde hatte sich der SV Medard geärgert, weil er der SG Alsenztal die Punkte kampflos überlassen hatte, da er mit der Ansetzung des Spiels nicht einverstanden gewesen war. Im Rückspiel sicherten sich die Medarder nun auf dem Platz die drei Punkte und versetzten bei der Rückkehr von SVM-Trainer Alex Raab an seine frühere Wirkungsstätte den Alsenztalern einen Schlag im Kampf um Platz zwei der Fußball-A-Klasse ...







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