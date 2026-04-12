A-Klasse BIR: Ecke entscheidet Kevin Conde köpft Buhlenberg in Minute 90 auf Rang zwei Stefan Götz 12.04.2026, 21:30 Uhr

i Buhlenbergs Kapitän Radoslav Mehrwald und Torwart Marc Roth sowie Fischbachs Elias Fuhr warten auf einen Eckball der "Eulen". Die Buhlenberger gewannen 3:2 ud sind jetzt Zweiter. Stefan Ding

Der SV Buhlenberg ist am TuS Hoppstädten vorbei auf den zweiten Platz gezogen. Der TuS kam im Top-Duell gegen den BSV nicht über ein 2:2 hinaus. Im Keller verlieren die letzten drei Teams den Anschluss, obwohl Mittelreidenbach die Rote Laterne abgab.

An der Spitze der Fußball-A-Klasse Birkenfeld trennten sich die Verfolger TuS Hoppstädten und Bollenbacher SV 2:2. Davon profitierte der SV Buhlenberg, der durch ein Tor von Spielertrainer Kevin Conde die Spvgg Fischbach in der 90. Minute besiegte und so auf Plaz zwei sprang.







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