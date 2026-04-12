Der SV Buhlenberg ist am TuS Hoppstädten vorbei auf den zweiten Platz gezogen. Der TuS kam im Top-Duell gegen den BSV nicht über ein 2:2 hinaus. Im Keller verlieren die letzten drei Teams den Anschluss, obwohl Mittelreidenbach die Rote Laterne abgab.
Lesezeit 6 Minuten
An der Spitze der Fußball-A-Klasse Birkenfeld trennten sich die Verfolger TuS Hoppstädten und Bollenbacher SV 2:2. Davon profitierte der SV Buhlenberg, der durch ein Tor von Spielertrainer Kevin Conde die Spvgg Fischbach in der 90. Minute besiegte und so auf Plaz zwei sprang.