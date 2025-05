Offensiv geführte, attraktive Spiele mit vielen Toren erlebten die Zuschauer am 26. Spieltag der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Einen herben Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsplätze erlitt der zweitplatzierte VfL Rüdesheim, der auf eigenem Platz gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II überraschend deutlich mit 1:5 verlor, ausgerechnet in seinem Kerbespiel. Damit dürfte der Weg zur Meisterschaft für den TuS Winzenheim endgültig frei sein. Der Tabellenführer setzte sich gegen den TuS Roxheim mit 3:0 durch und führt mit 63 Zählern und damit neun Punkten Vorsprung vor Verfolger VfL Rüdesheim (54) souverän die Tabelle an. Weiter im Rennen um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde ist die SG Soonwald, die den Ausrutscher der Rüdesheimer nutzte und daheim gegen die SG Merxheim II mit 7:3 gewann. Wie die Soonwälder kommt auch der FC Bad Sobernheim auf 52 Zähler. Mit ihren Siegen sammelten der TuS Pfaffen-Schwabenheim II, Eintracht Bad Kreuznach II und der SV Medard, der die wichtige Partie gegen den TSV Langenlonsheim/Laubenheim mit 5:0 gewann, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Zudem endete die Erfolgsserie der SG Gräfenbachtal, die bei Karadeniz erstmals in diesem Jahr unterlag.

VfL Rüdesheim – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 1:5 (0:3). Bereits nach 60 Sekunden brachte Fabian Seifert die Gäste in Führung und leitete damit den Sieg der Rheinhessen ein, den der überragende Kamil Frackowiak mit vier Treffern (8., 13., 53., 79.) sicherstellte. Den Kerbe-Ehrentreffer der Rüdesheimer erzielte Semih Celebi (63.). „Wir waren physisch nicht anwesend und kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Schnell stand es 0:3, und die Köpfe gingen nach unten“, resümierte ein schwer enttäuschter VfL-Trainer Baris Yakut. „Jetzt müssen wir schnell wieder in die Spur kommen, um den zweiten Tabellenplatz zu festigen“, betonte Yakut.

TuS Hackenheim II – SG Eintracht Bad Kreuznach II 3:8 (0:6). Chancenlos waren die Hackenheimer im Derby gegen die Eintracht, die das Spiel bereits im ersten Durchgang für sich entschied. Für das Team aus Bad Kreuznach trafen Arda Özel (5.) und gleich dreimal der bestens aufgelegte Verbandsliga-Leistungsträger Malik Schäfer (10., 18., 31.). Jonah Röhlinger und Toni Auletta trafen innerhalb einer Minute sogar zweimal ins Tor der Hackenheimer (20.), und mit seinem Doppelpack (69., 72.) rundete Atilla Özdemir den Erfolg der Eintracht ab. Die Treffer der Hackenheimer erzielten Stefan Kuhn (62., 76.) und Noah Heim (67.). „Eine absolute Null-Vorstellung von unserer Seite. Daher geht der Sieg für die Eintracht auch in dieser Höhe in Ordnung“, resümierte ein enttäuschter TuS-Trainer Christoph Wilhelm.

TuS Winzenheim – TuS Roxheim 3:0 (2:0). Eine erneut souveräne Vorstellung boten die Winzenheimer. Murtaza Azimi (32., 39.) und Enes Softic (65.) waren die Garanten für den Erfolg. „Wir haben die Aufgabe gut gelöst und unsere Chancen genutzt. Das sieht jetzt sehr positiv für uns aus“, betonte der Winzenheimer Co-Trainer Glody Kuba. Die Winzenheimer nahmen damit erfolgreich Revanche für ihre bisher einzige Saisonniederlage, die sie im Hinspiel in Roxheim kassiert hatten.

SG Soonwald – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 7:3 (3:2). In Hochform präsentierte sich Mittelfeld-Ass Leon Kellerer, der allein vier Tore der Soonwälder erzielte (11., 47., 68., 82.). Daneben trafen Lukas Schmidt (14.), Tim Hain (26.) und Francesco Förster (57.). Für die Gäste waren Marco Hey (8.), Christian Drehkopf (19.) und Dennis Keber (83.) erfolgreich. „Erst haben wir den Gegner mit individuellen Fehlern im Spiel gehalten. Doch spielerisch waren wir überlegen und haben vor allem in der zweiten Hälfte klar dominiert. Wir haben uns den Frust der vergangenen Wochen so richtig von der Seele geschossen“, sagte Lars Flommersfeld, der Trainer der SG Soonwald.

SV Medard – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 5:0 (3:0). Bestens aufgelegt präsentierten sich die Akteure des SVM. Marlon Hiebel (3., 16.), Artur Marger (4., 52.) und Giovanni Firetti (87.) schossen den Sieg heraus. „Die Jungs waren richtig heiß und haben taktisch alles super umgesetzt“, freute sich der Medarder Coach Artur Marger über den wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. „Es hat alles gepasst“, betonte Marger.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – TSV Hargesheim 8:2 (3:0). Auch auf dem Sportplatz in Desloch gab es ein wahres Schützenfest. Der Meisenheimer Torjäger Hannes König erwischte einen Sahnetag und traf viermal ins Tor der Gäste (19., 62., 64., 72.). Louis Bindig (8.), Oliver Lenz (41.) und Justus Poli (84., 90.) rundeten den Kantersieg ab. Für die ersatzgeschwächten Hargesheimer trafen Maurice Quint (52.) und Ioannis Ofridopoulos (65.). „Die ersten Minuten jeder Hälfte haben wir uns gegen engagierte Hargesheimer schwergetan. Doch dann kamen wir jedes Mal in einen wahren Spielrausch“, schwärmte der Meisenheimer Coach Fabian Müller.

Karadeniz Bad Kreuznach – SG Gräfenbachtal 3:2 (1:1). Gegen ein starkes Team aus dem Gräfenbachtal lag Karadeniz durch den Treffer von Gäste-Stürmer Philipp Zimmermann (25.) zunächst zurück. Ab der 30. Minute lief es bei den Hausherren erheblich besser, und Özkan Oduncu (41.) brachte Karadeniz heran, das zwar durch Markus Lehnert den erneuten Rückstand hinnehmen musste (60.), dann jedoch von einem Eigentor von Kevin Schwickert profitierte (63.). Goalgetter Mihai Tanase schoss die Bad Kreuznacher mit seinem Treffer zum Sieg (82.). „Wir wollten einfach gewinnen und waren die letzten 60 Minuten auch überlegen“, resümierte Karadeniz-Coach Metin Özen.

SG Alsenztal – FC Bad Sobernheim 1:4 (0:0). Mit seinem Doppelpack (54., 64.) leitete der Bad Sobernheimer Stürmer El Houssaine Aoudal die bittere Heimniederlage der SG Alsenztal ein, die ihre verletzten Stürmer Serdar Yildiz und Dennis Weber schmerzlich vermisst. Nils Biegeler (72.) und Yannick Giloy (77.) machten den Sieg für die Felkestädter perfekt. Maximilian Bauer gelang lediglich noch der Ehrentreffer (80.). SG-Trainer Lars Weingärtner sah „das Spielglück auf der Seite der Bad Sobernheimer, die sich aber auch spielerisch stark präsentiert haben“.