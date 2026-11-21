Seit mehr als 40 Jahren ist Peter Eckes beim SV Sommerloch als Kassierer tätig. Doch der „Held aus der zweiten Reihe“ kümmert sich um viel, viel mehr als Zahlen und Buchhaltung.
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Die Kabinen kontrollieren, lüften, die Heizung regulieren, durchfegen und schnell noch die Mülleimer leeren. Bevor die nächsten Fußballer zum Training anrücken, hat Peter Eckes noch ein paar Dinge zu erledigen. Montagabends gehört das Sportgelände den Ü60-Fußballern des SV Sommerloch, und die sollen es tipptopp vorfinden.