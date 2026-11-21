Helden aus der zweiten Reihe Kein Fußball-Talent, aber Weltklasse im Organisieren Tina Paare 21.11.2026, 15:32 Uhr

i Das Sommerlocher Sportgelände ist das zweite Zuhause von Peter Eckes. Seit Jahrzehnten ist er Kassierer, kümmert sich aber um viel mehr als Zahlen und Buchhaltung. Tina Paare

Seit mehr als 40 Jahren ist Peter Eckes beim SV Sommerloch als Kassierer tätig. Doch der „Held aus der zweiten Reihe“ kümmert sich um viel, viel mehr als Zahlen und Buchhaltung.

Die Kabinen kontrollieren, lüften, die Heizung regulieren, durchfegen und schnell noch die Mülleimer leeren. Bevor die nächsten Fußballer zum Training anrücken, hat Peter Eckes noch ein paar Dinge zu erledigen. Montagabends gehört das Sportgelände den Ü60-Fußballern des SV Sommerloch, und die sollen es tipptopp vorfinden.







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