Spitzenspiel beim BSV Kein Aufstiegsdruck beim SV Mittelreidenbach Björn Peters 22.11.2024, 15:38 Uhr

i Mittelreidenbachs Spielertrainer Christian Mayer (links) trifft auf seinen Ex-Verein Bollenbacher SV. Joachim Hähn

Die Situation ist kurios. Christian Mayer, der in Mittelbollenbach wohnt, trifft im Spitzenspiel mit dem SV Mittelreidenbach auf seinen Ex-Klub BSV. Dessen Trainer Carsten Fuchs wohnt wiederum in Mittelreidenbach und hat schon den SVM trainiert.

Der 17. Spieltag steht in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld an, und das Rennen um die Tabellenspitze wird immer enger. Vom Spitzenreiter Bollenbacher SV bis zum Tabellenfünften, dem SV Buhlenberg, beträgt der Unterschied gerade einmal vier Punkte. Da nun auch noch der nur einen Punkt hinter dem BSV und dem punktgleichen FC Brücken lauernde Tabellendritte SV Mittelreidenbach am Sonntag ab 14:45 Uhr seine Visitenkarte auf dem Hartplatz in ...

