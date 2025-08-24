Das war ein Spieltag der Überraschungen in der A-Klasse Bad Kreuznach. Die SG Hüffelsheim II unterlag erstmals – und das deutlich mit 0:4 bei Karadeniz. Und der TuS Hackenheim II feierte seinen ersten Dreier gegen den favorisierten FC Bad Sobernheim.

Die SG Soonwald bewahrt sich als einziges Team der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach eine blütenweiße Weste und steht mit zwölf Punkten unangefochten an der Tabellenspitze. Ihre Vormachtstellung untermauerte die SGS mit einem weiteren Sieg auswärts beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II büßte durch das 0:0 auf eigenem Platz gegen den TSV Hargesheim den zweiten Platz ein und ist nun punktgleich mit der SG Alsenztal, die beim 1:0-Erfolg bei der SG Gräfenbachtal die Punkte mitnahm. Etwas Luft verschaffte sich die SG Eintracht Bad Kreuznach II, die nach anfänglichen Personalproblemen gegen Bavaria Ebernburg mit 8:2 auftrumpfte und die rote Laterne an die SG Gräfenbachtal abgab.

VfL Simmertal – TuS Waldböckelheim 2:1 (1:1). Ein attraktives Spiel erlebten die Zuschauer beim Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger. Ahmed Faarah schoss die Gäste in der 22. Minute in Führung, doch VfL-Spielertrainer Enes Softic glich noch vor der Pause aus (35.). Nach dem Seitenwechsel brachte Marcel Müller die Simmertaler mit seinem Treffer (53.) auf die Siegerstraße. „Das Spiel hatte Derby-Charakter“, wertete VfL-Trainer Softic die Begegnung und fügte an: „Die Waldböckelheimer haben uns alles abverlangt. Meine Jungs haben super gespielt, aber das war von beiden Mannschaften Leidenschaft pur.“

SG Eintracht Bad Kreuznach II – Bavaria Ebernburg 8:2 (2:0). Nach schwachem Saisonstart hatte sich die Eintracht richtig was vorgenommen. Zur Freude von SGE-Trainer Sandro Schlitz setzten seine Mannen das Spielkonzept erfolgreich um und sicherten sich die ersten Punkte. „Den Gegner tief erwarten, im Mittelfeld die Bälle erobern und dann schnell nach vorne spielen“, hatte der Coach als Marschrichtung vorgegeben. Überragender Akteur war Kamil Frackowiak, der gleich viermal traf (40., 52., 63., 69.). Daneben waren Matti Rieß (42.), Erkan Akcan mit einem Doppelpack (77., 78.) sowie Atilla Özdemir (89.) erfolgreich. Für die Ebernburger traf Pascal Quast (86.). Philipp Müller unterlief noch ein Eigentor (88.). Für Rieß war das Tor etwas Besonderes, da der langjährige Verbandsliga-Spieler nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder traf.

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – SG Soonwald 2:6 (2:4). Lange Zeit hielten die Rheinhessen gegen den Tabellenführer gut mit. Nach der Führung für die Soonwälder durch Lukas Gohres (7.) glich Adrian Filipowicz umgehend aus (11.). Ein Knackpunkt im Spiel war ein Handelfmeter, den Gohres zum 2:1 verwandelte (16.). „Der Ball springt unglücklich vom Oberschenkel unseres Spielers an die Hand. Ganz klar kein Regelverstoß, doch der Schiri, der ansonsten gut gepfiffen hat, gibt den Elfer gegen uns“, ärgerte sich TuS-Trainer Serkan Kural. Als dann Leon Kellerer kurz darauf das dritte Tor für die Gäste erzielte (17.) und Maximilian Hoch nachlegte (20.), kippte die Partie endgültig zugunsten der Soonwälder. Oliver Karst gelang zwar noch der Anschlusstreffer (35.), doch ein Eigentor von Serkan Ceyhan (74.) und der zweite Treffer von Kellerer (90.) besiegelten die Niederlage der Pfaffen-Schwabenheimer. Trotzdem war Kural mit seiner engagierten Elf zufrieden und zeigte sich zuversichtlich, noch gegen einige Teams in der Liga punkten zu können. „Die SG Soonwald ist schon sehr stark, aber eben nicht der Maßstab für uns“, betonte er.

Karadeniz Bad Kreuznach – SG Hüffelsheim II 4:0 (2:0). Bei dem nie gefährdeten Heimsieg trugen sich Benhur Bayir (41.), Mitko Mihaylov (45.+2), Mihai Tanase (78.) und Leonard Hilitanu (90.+1) in die Torschützenliste ein. „Wir waren überlegen und haben praktisch keine Torchancen des Gegners zugelassen“, betonte Dincer Kaya, Sportlicher Leiter bei Karadeniz.

SG Gräfenbachtal – SG Alsenztal 0:1 (0:1). Trotz eines engagierten Auftritts reichte es für die SG Gräfenbachtal auch diesmal nicht zu einem Punktgewinn. Stefan Dechert erzielte unmittelbar vor der Pause das Tor des Tages und schoss die SGA zum Sieg (45.+2). Aufgrund der angespannten Personalsituation hatte Gräfenbachtal-Coach Heiko Meisenheimer das Spielsystem umgestellt. „Das hat auch gut funktioniert, und wir haben der SG Alsenztal das Leben schwer gemacht“, resümierte der Coach. „Leider haben wir dann kurz vor der Pause nach einem Eckball nicht aufgepasst. Nach vorne waren wir noch zu harmlos. Natürlich nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung der Mannschaft bin ich durchaus zufrieden. Darauf lässt sich aufbauen“, resümierte Meisenheimer.

TuS Hackenheim II – FC Bad Sobernheim 4:2 (0:1). Gute Moral bewiesen die Hackenheimer, die zur Pause nach dem Treffer des Bad Sobernheimer Stürmers El Houssaine Aoudal (38.) zurücklagen. Marian Ristow (47.) und Christoph Wilhelm (48.) drehten mit ihrem Doppelschlag das Spiel zugunsten der Platzherren. Zwar konnte Aoudal noch einmal ausgleichen (52.), doch die Hackenheimer ließen nicht locker und kamen durch die Tore von Federico Prina (74.) und Hans Steyer (90.+1) zum Sieg. „Eine Begegnung auf Augenhöhe, in der es ständig rauf und runter ging. In der zweiten Hälfte haben wir uns in das Spiel hinein gebissen und aufgrund unserer kämpferischen Leistung verdient gewonnen“, betonte TuS-Spielertrainer Christoph Wilhelm.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – TSV Hargesheim 0:0. Nach ihrem desaströsen Auftritt in der Vorwoche hatten sich die Hargesheimer einiges vorgenommen. Defensiv tief gestaffelt, machten sie den Hausherren das Leben schwer. „Es gab zwar noch auf beiden Seiten Rettungstaten auf der Torlinie, aber trotzdem hatte man den Eindruck, dass das Spiel noch eine halbe Stunde weitergehen könnte und immer noch kein Tor fällt. So gesehen ein gerechtes Unentschieden“, bilanzierte der Meisenheimer Coach Fabian Müller.

SV Medard – SG Nordpfalz 3:1 (2:0). Seine Heimstärke stellte der SVM gegen den Aufsteiger unter Beweis. Bereits nach drei Minuten brachte Friedrich Münch die Medarder in Front und legte in der 32. Minute nach. In der zweiten Hälfte verhinderte SVM-Torwart Jan-Niklas Marx mit einem tollen Reflex den Anschlusstreffer und fischte einen scharfen Schuss noch aus dem unteren Eck. Paul Hildebrandt machte mit seinem Tor in der 75. Minute den Sieg perfekt, an dem auch der Treffer von Gästespieler Björn Gillmann (82.) nichts mehr änderte. SVM-Trainer Alex Raab attestierte seinen Mannen eine „kompakte Mannschaftsleistung und ein starkes Defensivverhalten“.