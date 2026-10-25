Hüffelsheimer Zweite jubelt
Kappels Flatterball entscheidet das Spitzenspiel spät
Der TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) wehrte sich lange gegen eine Niederlage in Hüffelsheim. Doch Elias Ludwig (Nummer vier) u
Der TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) wehrte sich lange gegen eine Niederlage in Hüffelsheim. Doch Elias Ludwig (Nummer vier) und die SGH-Zweite triumphierten am Ende im Spitzenspiel.
Edgar Daudistel

Es bleibt spannend in der A-Klasse. Zum einen verkürzte die SG Hüffelsheim II den Rückstand auf Spitzenreiter TuS Waldböckelheim auf einen Punkt, zum anderen gelang dem FC Bad Sobernheim im Aufstiegskampf eine Überraschung in Simmertal.

Lesezeit 4 Minuten
Die SG Hüffelsheim II ist der Gewinner des Spieltags in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Im Duell der beiden Topteams kam die Verbandsliga-Reserve gegen Spitzenreiter TuS Waldböckelheim zu einem hart umkämpften Sieg und rückte bis auf einen Punkt an den Lokalrivalen heran.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport