Es bleibt spannend in der A-Klasse. Zum einen verkürzte die SG Hüffelsheim II den Rückstand auf Spitzenreiter TuS Waldböckelheim auf einen Punkt, zum anderen gelang dem FC Bad Sobernheim im Aufstiegskampf eine Überraschung in Simmertal.
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Die SG Hüffelsheim II ist der Gewinner des Spieltags in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Im Duell der beiden Topteams kam die Verbandsliga-Reserve gegen Spitzenreiter TuS Waldböckelheim zu einem hart umkämpften Sieg und rückte bis auf einen Punkt an den Lokalrivalen heran.