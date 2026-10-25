Hüffelsheimer Zweite jubelt Kappels Flatterball entscheidet das Spitzenspiel spät Jens Fink 25.10.2026, 21:42 Uhr

i Der TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) wehrte sich lange gegen eine Niederlage in Hüffelsheim. Doch Elias Ludwig (Nummer vier) und die SGH-Zweite triumphierten am Ende im Spitzenspiel. Edgar Daudistel

Es bleibt spannend in der A-Klasse. Zum einen verkürzte die SG Hüffelsheim II den Rückstand auf Spitzenreiter TuS Waldböckelheim auf einen Punkt, zum anderen gelang dem FC Bad Sobernheim im Aufstiegskampf eine Überraschung in Simmertal.

Die SG Hüffelsheim II ist der Gewinner des Spieltags in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Im Duell der beiden Topteams kam die Verbandsliga-Reserve gegen Spitzenreiter TuS Waldböckelheim zu einem hart umkämpften Sieg und rückte bis auf einen Punkt an den Lokalrivalen heran.







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