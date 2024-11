Kreis Birkenfeld. In der A-Klasse ist der Vorsprung von Primus Bollenbacher SV auf fünf Zähler angewachsen, da Verfolger Brücken in Niederwörresbach nur 1:1 spielte. Die Aufholjagd des Tages lieferte die Spvgg Wildenburg ab, die in den letzten 20 Minuten aus einem 1:3-Rückstand in Fischbach noch einen 4:3-Sieg machte.