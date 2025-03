Jurij Schewtschenko legt sein Spielertrainer-Amt nieder

Eigentlich hatten der TuS Oberbrombach und Spielertrainer Jurij Schewtschenko auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten wollen. Nun ist es anders gekommen und Schewtschenko als Coach zurückgetreten.

Der TuS Oberbrombach wird seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr von einem Duo, sondern nur noch von einem Trainer an der Linie gecoacht. Der bisherige Spielertrainer Jurij Schewtschenko war am Samstag noch vor der mit 1:2 verlorenen Partie beim TuS Veitsrodt von seinem Amt zurückgetreten.

Eigentlich war geplant, dass Schewtschenko und der TuS Oberbrombach auch in der kommenden Spielzeit zusammenarbeiten würden. „Im November war die diese Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus vereinbart worden“, bestätigt Ralf Eisel, der 2. Vorsitzende des Vereins. Doch es kam anders. „Anfang März galt dieser Konsens nicht mehr“, heißt es in einer Pressemitteilung des TuS Oberbrombach.

Die Wege Schewtschenkos und des TuS Oberbrombach trennen sich im Sommer ganz

Eisel erläutert, dass nicht mehr alle im Verein davon überzeugt waren, ob es richtig sei, mit Schewtschenko als Spielertrainer weiterzumachen. Man habe die Entwicklung abwarten wollen, sagt der 2. Vorsitzende und erklärt: „Wir treffen uns in regelmäßigen Sitzungen mit den Trainern. Dort besprechen wir die Situation der Mannschaften, des Vereins. Es ging uns also nicht darum, Jurij hinzuhalten.“

Gleichwohl legte Schewtschenko, als ihm die neue Sichtweise im Verein dargelegt wurde, mit sofortiger Wirkung sein Amt als Coach nieder. Er bleibt dem TuS Oberbrombach aber bis zum Sommer als Spieler erhalten, anschließend – zur neuen Saison – trennen sich die Wege beider Seiten endgültig. Über die Gründe, die zu dieser Entwicklung und letztlich zur Trennung geführt haben, wurde Stillschweigen vereinbart. „Die Gründe wurden intern besprochen und bleiben in der Kabine“, stellt Eisel klar und Schewtschenko bestätigt das.

Karsten Jung bleibt Trainer des TuS Oberbrombach

Damit endet die Trainer-Ära Schewtschenkos beim TuS Oberbrombach bereits nach einem Dreivierteljahr. Vor einem Jahr war er in der Winterpause 2023/2024 vom SC Birkenfeld nach Oberbrombach gewechselt. Dort half er zunächst als Spieler, die Meisterschaft in der B-Klasse Birkenfeld 2 und den Aufstieg in die A-Klasse perfekt zu machen. Wie vereinbart, übernahm er dann mit Beginn des neuen Spieljahres zusammen mit Karsten Jung das Coaching vom Meistertrainer-Duo Patrick Michel, der Übungsleiter beim TuS Rötsweiler-Nockenthal wurde, und Florian Meiswinkel, der sich als Spieler dem SC Birkenfeld anschloss.

Karsten Jung trainiert den TuS Oberbrombach nun alleinverantwortlich. Er wird den Klub auch in der kommenden Saison coachen. „Karsten bleibt unser Trainer“, bekräftigt Eisel. Der 2. Vorsitzende betont aber, dass es offen sei, ob der Verein einen zweiten Coach beziehungsweise einen Spielertrainer dazu verpflichten werde. „Das besprechen wir intern“, sagt Eisel.

Aktuell kämpft der TuS Oberbrombach gegen den Abstieg aus der A-Klasse. Die Mannschaft ist im Moment nach einem Sieg und sechs Unentschieden aus 19 Spielen mit neun Punkten Tabellenschlusslicht. Der Rückstand auf den sicher rettenden fünftletzten Platz beträgt neun Punkte. Am Sonntag gastiert der TuS in Kempfeld bei Mitaufsteiger Spvgg Wildenburg.