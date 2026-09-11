Aufstieg ist das Ziel Jugend forscht: SV Niederwörresbach setzt auf Talente Björn Peters 11.09.2026, 06:00 Uhr

i Die SG Niederhambach/Schwollen (weiße Trikots) muss die erste Saisonniederlage gegen den FC Brücken im Spiel beim ASV Langweiler verdauen. Stefan Ding

Der Traditionsklub SV Niederwörresbach stellt sich neu auf. Dank einer starken A-Jugend und einiger Zugänge baut der SVN ein Team mit großem Potenzial auf. Am Sonntag geht es zum Härtetest nach Schauren.

Der siebte Spieltag steht an in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld, und es ergibt sich so langsam ein Tabellenbild, das Tendenzen in Sachen Aufstieg zeigt. Der SV Medard, die SG Niederhambach/Schwollen, der TuS Hoppstädten und die Spvgg Wildenburg belegen die ersten vier Ränge und wirken recht stabil.







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