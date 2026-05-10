A-Klasse-Meisterschaft perfekt Jonas Gedratis führt den VfR Baumholder II zum Titel Sascha Nicolay 10.05.2026, 19:47 Uhr

i Der VfR Baumholder II hat es geschafft. zum zweiten Mal in drei Jahren setzt er sich die Meisterkrone in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld auf. Der Titelträger präsentierte sich als geschlossene Einheit. Stefan Ding

Das Warten hat ein Ende. Der VfR Baumholder II hat sich die A-Klasse-Krone aufgesetzt, ist Meister und steigt wieder in die Bezirksliga auf. Neben dem scheidenden Coach waren die Gemeinschaft und die Stabilität Schlüssel zum Titel.

Die erste Meisterschaft der Saison hat der VfR Baumholder eingefahren. Während die erste Mannschaft in der Landesliga noch warten muss und noch einen Punkt braucht, hat die zweite Mannschaft den Titel in der A-Klasse und die Rückkehr in die Bezirksliga klargemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen