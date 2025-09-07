Tabellenführer TuS Hoppstädten hat seine Serie in der spannenden Fußball-A-Klasse erweitert. Nach der Auftaktniederlage wurden nur noch Siege eingefahren. Im Spitzenspiel in Baumholder der fünfte in Folge. Zwei Zähler dahinter steht die Spvgg Wildenburg auf Platz zwei. Die Wildenburger haben einen Punkt Vorsprung auf den SV Buhlenberg hat, der 2:5 beim Vierten, der SG Unnertal verlor. Im Keller hat der SV Mittelreidenbach als letztes Team seinen ersten Saisondreier geholt.

ASV Langweiler/Merzweiler – Bollenbacher SV 5:2 (2:2). Der BSV hatte einen Traumstart, bei dem Langweiler kräftig mithalf. Minute 3: Eine schnell ausgeführte Ecke – 0:1 durch Thomas Köhler. Minute 6: Ein schnell ausgeführter Einwurf, Querpass – 0:2 durch Florian Decker. „Da haben wir total gepennt“, erklärte Langweilers Trainer Mario Gailing die ersten Minuten. Danach kamen die Gastgeber zu Gelegenheiten, die jedoch vergeben wurden. Auch der BSV vergab einen Höchstkaräter: In der 15. Minute wurde am leeren Tor vorbeigeschossen. Das 3:0 wäre womöglich die Entscheidung gewesen. Nach dem Anschlusstreffer von Joshua Berger (20.) war Langweiler am Drücker und Luca Steinmann konnte noch vor der Pause ausgleichen (31.). „Das geht in Ordnung“, bewertete Gailing den Pausenstand. Im zweiten Abschnitt standen die Gastgeber sicherer und ließen nichts wirklich Gefährliches mehr zu. Ein Doppelschlag von Fabian Kuhn (64.) und Steinmann (66.) brachte Langweiler auf die Siegerstraße. „Ich war froh, als das fünfte Tor fiel“, zeigte Gailing, dass er trotz des Zwei-Tore-Vorsprungs noch Bedenken hatte. „Ich kenne ja meine Mannschaft“, scherzte er. In der 84. Minute machte Jonas Emrich den Deckel drauf und erlöste seinen Coach. „Der Sieg war bitter nötig“, wies Gailing auf die Wichtigkeit der Punkte fünf bis sieben hin.

SG Rhaunen/Bundenbach – FC Brücken 1:2 (0:1). „Wir haben den einen Fehler mehr gemacht“, erklärte Rhaunens Trainer Artur Wirt den Sieg Brückens im „eigentlichen Unentschieden-Spiel“. In einer „zerfahrenen, chancenarmen Partie“ brachte Niklas Geist den Gast in Führung (22.). Andreas Töws glich aus (68.). Fünf Minuten später erzielte Dennis Peters den Siegtreffer für Brücken (73.). Die große Chance zum Ausgleich vergab Wirt, der mit einem Foulelfmeter an FCB-Keeper Adrian Hartenberger scheiterte (77.). SGler Walter Buchholz erhielt eine Zeitstrafe (78.).

VfR Baumholder II – TuS Hoppstädten 0:2 (0:1). „Wir können Hoppstädten durchaus schlagen, wenn wir unsere Vorgaben erfüllen und umsetzen, was wir trainiert haben“, sagte Baumholders Trainer Jonas Gedratis im Vorfeld der Partie. „Das haben wir zu null Prozent umgesetzt“, ärgerte sich der enttäuschte und verzweifelte VfR-Trainer. „Das junge Hoppstädtener Team war – wie erwartet – mutig, spritzig und laufstark. Also alles, was wir vermissen ließen. Wir dagegen waren plan- und ideenlos.“ Besonders das „läuferische Defizit“, das Gedratis schon in den Partien zuvor bemerkt hatte, wurmte den Trainer, der bekannte: „Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ Den Sieg der Gäste, deren Tore von Joshua Kleis (37.) und Nils Recktenwald (53.) erzielt wurden, bezeichnete er als „völlig verdient“. Sebastian Schöpfer (TuSH/67.) erhielt eine Zeitstrafe.

SG Unnertal – SV Buhlenberg 5:2 (2:2). SGU-Abteilungsleiter Luca Schäfer ärgerte sich über „zwei unnötige Fouls“, die in einer 2:0-Führung Buhlenbergs mündeten. Zuerst verwandelte SVB-Trainer Kevin Conde einen Foulelfmeter (8.). Drei Minuten später schoss er einen Freistoß aus 18 Meter über die Mauer ins Tor (11.). Doch Unnertal war „gut im Spiel“, ließ sich nicht beirren und kam durch Marcel Becker (23.) und Marco Scheidt (32.) zum Ausgleich. Der zweite Abschnitt war ausgeglichen, obwohl die Gastgeber durch drei weitere Treffer von Trainer Enrico Willrich (53.), Princewill Amaechi (65.) und Danial Noori (83.) zu einem klaren Sieg kamen. „Wir hatten einfach Spielglück, dass wir drei Fehler Buhlenbergs ausnutzen konnten“, erklärte Schäfer den Sieg. „Es war nicht unverdient, da wir kämpferisch stark aufgetreten sind“, setzte Unnertals Abteilungsleiter nach.

SV Weiersbach – Spvgg Wildenburg 1:4 (0:2). „Die muss man verwerten, um in der A-Klasse standzuhalten“, sprach Stefanie Blinn vom Weiersbacher Vorstand Tacheles. Sie bezog sich dabei auf zwei Großchancen von Max Merker unmittelbar vor (17.) und kurz nach (22.) der Wildenburger Führung durch Björn Schwarz (18.). Lars Lindecke legte für die Gäste nach (28.). „Gerecht“, benannte Blinn die 2:0-Halbzeitführung der Spvgg. „Keine Ahnung, wo wir da mit unseren Gedanken waren“, kommentierte Blinn das 0:3 durch Robin Weber zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Ab der 60. Minute und nachdem Lindecke mit einem Freistoß an die Latte das 0:4 knapp verpasst hatte, kam Weiersbach besser ins Spiel und konnte durch Merker auf 1:3 verkürzen (65.). Nachdem eine gute Chance zum Anschluss ungenutzt blieb, vollendete Jannick Eckhardt nach einer Ecke zum Endstand (90.+2). „Die Wildenburg war klar besser“, bekannte Blinn.

FC Bärenbach – TuS Mörschied II 2:1 (0:1). Ein Drehschuss von David Klos nach einer Ecke brachte die Gäste in Führung (28.). Zuvor hatte Bärenbachs Lars Klein diese zweimal liegen lassen (15., 20.). Danach verhinderte FCB-Keeper Andre Fels einen höheren Halbzeitrückstand, als er einen gefährlichen Fernschuss gut entschärfte. Die Gastgeber, die von ihrem Trainer Johannes Mudrich als „besser und aktiver“ eingestuft wurden, brachten den Ball einfach nicht im gegnerischen Tor unter. Das lag zum einen am starken Mörschieder Schlussmann Johannes Becker und zum anderen an der teils „schlampigen Umsetzung“. Erst am Ende des zweiten Abschnitts, der „komplett an Bärenbach ging“, konnten Alexander Lerge (82.) und Lazlo Grub (88.) die Partie noch zu Gunsten der Gastgeber drehen. Mörschied kam zwar einige Male zu potenziell gefährlichen Kontern, doch echte Gefahr entstand nur einmal (55./Fels hält). „Ein verdienter Sieg, wir hatten klar mehr Torchancen“, bilanzierte Mudrich, der den „soliden Schiri“ Thomas Oschatz lobte. Ian-Paul Famulla (90.+2/TuSM) erhielt Gelb-Rot.

SV Mittelreidenbach – Spvgg Fischbach 4:2 (2:1). Mit dem Sieg im Derby fuhr der SVM den ersten Dreier der Saison ein. „Aufgrund der Spielanteile verdient“, urteilte Mittelreidenbachs Trainer Florian Herzog. Die Gastgeber kamen gut in die Partie und hatten einige Chancen zur Führung, die sie jedoch liegen ließen. Fischbachs erste Chance dagegen war drin. Elias Fuhr brachte die Eulen mit einem Kopfball in Front (19.). Fünf Minuten später schaltete der SVM schnell um, und nach guter Vorarbeit von Noah Bailey, der querlegte, schob Jegor Ditz zum Ausgleich ein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Etienne Müller die Gastgeber erstmals in Führung (44.). „Wir wollten unbedingt das 3:1 nachlegen“, beschrieb Herzog die Hauptidee zum zweiten Abschnitt. Mit einem direkt verwandelten Freistoß von Ditz, der aus 18 Metern durch die Mauer schoss, gelang dies auch (58.). „Danach haben wir es schleifen lassen und Fischbach zurück ins Spiel gebracht“, kritisierte Herzog die eigene Vorstellung danach. Die Quittung kam durch Kevin Usinger, der einen Konter abschloss, der seinen Ausgangspunkt bei einer kurz ausgeführten Ecke des SVM hatte – nur noch 2:3 (69.). In der Folge drückten die Gäste zwar, aber eine klare Torchance kam erst zustande, als es bereits 4:2 stand: Ein Lattentreffer in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Ditz mit seinem dritten Tor, das Herzog als „Erlösung“ betitelte, für klare Verhältnisse gesorgt (89.). SVM-Torschütze Müller erhielt Gelb-Rot (90.+2).

SV Heimbach – SV Niederwörresbach 1:1 (0:0). Heimbachs Trainer Kevin Hohrein bezeichnete die erste Halbzeit als „Abnutzungskampf“. Nur bei Standards wurde es ein wenig gefährlich, aus dem Spiel heraus gelang beiden nichts. Das änderte sich nach dem Foulelfmeter von Lean Hoferichter, der Heimbach in Front brachte (55.). „Danach entwickelte sich ein offenes Spiel“, sagte Hohrein. Die Gäste kamen zunächst zu einem Lattentreffer (65.), und dann zum Ausgleich durch Jan Leonhard, der nach einer Ecke per Kopf traf (69.). In der Folge gab es einige Konter für Heimbach. Doch selbst wenn diese zu Eins-gegen-eins-Situationen führten, war bei Fabian Stoffel, dem sehr starken Keeper des SVN, Endstation. „Super, wie er den noch um den Pfosten gelenkt hat“, lobte Hohrein den Niederwörresbacher Schlussmann nach einem verdeckten Schuss vom Sechszehner. Bei einem Freistoß Hohreins rettete der Pfosten für die Gäste (75.). „Wir hatten zwar die klareren Chancen, aber, wenn man das gesamte Spiel sieht, besonders die erste Halbzeit, nehmen wir das 1:1“, zog der Trainer des SVH Bilanz.