Jonas Gedratis: Als Meister aufzuhören, wäre cool

Als Tabellenführer der A-Klasse Birkenfeld biegt Jonas Gedratis auf die Zielgerade seiner Trainertätigkeit beim VfR Baumholder II. Die Meisterchance ist da, der Titel aber kein Muss. Keine schleche Ausgangslage für den scheidenden Coach.
In der Fußball-A-Klasse wird das Spitzenspiel am Sonntag bereits um 12.30 Uhr angepfiffen. In Baumholder stehen sich die zweite Mannschaft des VfR und der amtierende Vizemeister Bollenbacher SV, der sich im Aufwind befindet, gegenüber.In Baumholder standen vor dem Spieltag natürlich die Trainerentscheidungen im Mittelpunkt.