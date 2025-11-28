VfR Baumholder II empfängt BSV Jonas Gedratis: Als Meister aufzuhören, wäre cool Sascha Nicolay 28.11.2025, 12:39 Uhr

i Jonas Gedratis ist ein engagierter Coach. Daran ändert auch der Umstand, dass er am Ende der Saison beim VfR Baumholder II aufhören wird, überhaupt nichts. Am Sonntag gastiert der Bollenbacher SV auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion. Stefan Ding

Als Tabellenführer der A-Klasse Birkenfeld biegt Jonas Gedratis auf die Zielgerade seiner Trainertätigkeit beim VfR Baumholder II. Die Meisterchance ist da, der Titel aber kein Muss. Keine schleche Ausgangslage für den scheidenden Coach.

In der Fußball-A-Klasse wird das Spitzenspiel am Sonntag bereits um 12.30 Uhr angepfiffen. In Baumholder stehen sich die zweite Mannschaft des VfR und der amtierende Vizemeister Bollenbacher SV, der sich im Aufwind befindet, gegenüber.In Baumholder standen vor dem Spieltag natürlich die Trainerentscheidungen im Mittelpunkt.







