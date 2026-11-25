Trainer von Konkurrent kommt Johannes Mudrich hört als Coach des FC Bärenbach auf Sascha Nicolay 25.11.2026, 13:06 Uhr

i Johnnes Mudrich beendet seine Trainertätigkeit beim FC Bärenbach, bleibt dem Verein aber als Spieler erhalten. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Seit 2018 ist Johannes Mudrich Spielertrainer des FC Bärenbach, aber im Sommer zieht er einen Schlussstrich unter das Coachen. Er will aber weiter für den Verein kicken. Sein Nachfolger kommt von einem Konkurrenten aus der A-Klasse Birkenfeld.

Der FC Bärenbach wird mit einem veränderten Trainerduo in die kommende Spielzeit gehen. Johannes Mudrich, der den Fußball-A-Klässler seit 2018 als Spielertrainer anleitet, wird seine Tätigkeit als Coach am Ende der laufenden Saison beenden. „Johannes Mudrich hört als Trainer auf, bleibt uns aber als Spieler erhalten“, erklärt der Vorsitzende der Bärenbacher, Kai Mengeu.







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