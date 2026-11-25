Seit 2018 ist Johannes Mudrich Spielertrainer des FC Bärenbach, aber im Sommer zieht er einen Schlussstrich unter das Coachen. Er will aber weiter für den Verein kicken. Sein Nachfolger kommt von einem Konkurrenten aus der A-Klasse Birkenfeld.
Lesezeit 4 Minuten
Der FC Bärenbach wird mit einem veränderten Trainerduo in die kommende Spielzeit gehen. Johannes Mudrich, der den Fußball-A-Klässler seit 2018 als Spielertrainer anleitet, wird seine Tätigkeit als Coach am Ende der laufenden Saison beenden. „Johannes Mudrich hört als Trainer auf, bleibt uns aber als Spieler erhalten“, erklärt der Vorsitzende der Bärenbacher, Kai Mengeu.