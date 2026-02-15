Die DFB-Ehrenamtsuhr ist eine wertvolle Auszeichnung. Mit ihr werden Menschen geehrt, die sich für den Fußballsport engagieren, meist aber hinter der großen Bühne tätig sind. Jörn Kobes hat nun eine solche Uhr erhalten.
Lesezeit 1 Minute
Jörn Kobes vom TSV Hargesheim hat im Rahmen einer Schiedsrichter-Zusammenkunft in Pfaffen-Schwabenheim eine besondere Auszeichnung erhalten. Ihm wurde die DFB-Ehrenamtsuhr überreicht.Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky hielt die Laudatio und lobte die herausragenden ehrenamtlichen Leistungen von Kobes.